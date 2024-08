Traditionsgasthaus Platzhirsch in Böblingen schließt: Weit mehr als nur ein Gasthaus

Traditionsgasthaus Platzhirsch in Böblingen schließt

1 Die Gastronomen André und Monika Jordan geben auf. Auch Brauereichef Werner Dinkelaker (rechts) verliert mit dem Platzhirsch mehr als eine Brauereiwirtschaft. Foto: /Stefanie Schlecht

Die Gastronomen André und Monika Jordan kapitulierten vor dem Druck in der Branche. Wann das Traditionshaus am Postplatz wieder öffnen wird, ist unklar.











Die Tür ist nun ins Schloss gefallen, der Platzhirsch hat den Betrieb eingestellt. Wann die Gaststätte am Postplatz wieder öffnen wird, steht in den Sternen. „Für mich wird das kein Feiertag“, sagt André Jordan schon Tage zuvor. „Der letzte Tag im Platzhirsch wird wie eine Beerdigung.“ Und Monika Jordan, die Frau des Wirtes, fügt hinzu: „Am liebsten würden wir einfach still und schweigend gehen.“