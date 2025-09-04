Traditionsfriseur in Fellbach: Neueröffnung: Nach 25 Jahren bekommt Schauhair einen neuen Inhaber

Der Fellbacher Traditionsbetrieb Schauhair schließt und wird von Friseurmeister Lyuben Pashov fortgeführt. Er sagt, was die Kunden erwartet.

Am Donnerstag legte der neue Inhaber Hand an und heftete den neuen Namenszug an die Fassade des Gebäudes – und nun ist der Wechsel offiziell von außen zu sehen: Aus dem Traditionsfriseur Schauhair in der Stuttgarter Straße in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ist das Friseurgeschäft LS Lust aus Haare geworden. „Es ist ein Gewinn für alle“, sagt der Inhaber Lyuben Pashov.

Inhaber Lyuben Pashov freut sich auf ein Wiedersehen mit seinen Kunden. Foto: Eva Schäfer

Auch Stammkunden freuen sich über die Fortführung

Doch auch ein weiterer großer Pluspunkt ergibt sich durch die Neueröffnung an diesem Standort: Es ist ein Traditionsbetrieb, der dort ansässig war. 25 Jahre hat Ignazia Scoma dort erfolgreich ihren Friseurbetrieb geführt. Die Friseurmeisterin hat ihr Geschäft nun in jüngere Hände übergeben. „Sie bleibt an Bord“, sagt Lyuben Pashov. Sie werde in Teilzeit weiter ihre Kunden bedienen.

Das freut auch eine Frau, die gerade vorbeigeht und interessiert nachfragt. „Ich bin schon seit 20 Jahren Kundin hier und bin richtig happy, dass es weitergeht“, sagt die sportliche Fellbacherin.

25 Jahre hat Ignazia Scoma den Betrieb geführt – und ist dort nun weiter in Teilzeit im Einsatz. Foto: Eva Schäfer (Archiv)

Nach dem Kaufland-Aus geht es in der Stuttgarter Straße weiter

Friseurmeister Lyuben Pashov hat seinen Betrieb fünf Jahre lang im Kaufland Schmiden in der Merowingerstraße erfolgreich geführt. „Ich wünsche mir sehr, dass ich alle meine Kunden wieder in meinem neuen Salon sehe“, sagt er. Wie der Lyuben Pashov erklärt, steht der Name des Geschäfts für die Anfangsbuchstaben seines Vornamens und dessen seiner Mutter Svetla.

Sie und sein Vater packen nun vor der offiziellen Eröffnung kräftig mit an, dass alles bereit ist. Am Samstag, 6. September, wird ab 12 Uhr eröffnet für eine kleine Einweihungsfeier. „Zum Hallo sagen“, sagt Lyuben Pashov. Der eigentliche Betrieb startet dann am Dienstag, 9. September. Geöffnet ist von Dienstag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, am Samstag von 9 bis 14 Uhr. „Ich freue mich riesig, dass ich in Fellbach weitermachen kann“, sagt Lyuben Pashov.