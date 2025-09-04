Traditionsfriseur in Fellbach: Neueröffnung: Nach 25 Jahren bekommt Schauhair einen neuen Inhaber

Der Fellbacher Traditionsbetrieb Schauhair schließt und wird von Friseurmeister Lyuben Pashov fortgeführt. Er sagt, was die Kunden erwartet.
Am Donnerstag legte der neue Inhaber Hand an und heftete den neuen Namenszug an die Fassade des Gebäudes – und nun ist der Wechsel offiziell von außen zu sehen: Aus dem Traditionsfriseur Schauhair in der Stuttgarter Straße in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ist das Friseurgeschäft LS Lust aus Haare geworden. „Es ist ein Gewinn für alle“, sagt der Inhaber Lyuben Pashov.