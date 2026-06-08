Das beliebte Fest der internationalen Vereine in Fellbach beginnt wegen der Vorverlegung der Fête de la Musique bereits an diesem Freitagabend, 12. Juni.
Die Idee schien grundsätzlich völlig abwegig, aber ganz so abwegig war die Abschaffung der beliebten Fiesta International in Fellbach in manchen Kreisen offenkundig denn doch nicht. Im Zuge der Spardebatten zur Haushaltskonsolidierung geriet auch das traditionsreiche Fest auf dem Platz vor der Schwabenlandhalle ins Visier. Und das ausgerechnet zur Traditionsparty, denn 1976 gab es die erste Fiesta in Fellbach.