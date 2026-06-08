Das beliebte Fest der internationalen Vereine in Fellbach beginnt wegen der Vorverlegung der Fête de la Musique bereits an diesem Freitagabend, 12. Juni.

Die Idee schien grundsätzlich völlig abwegig, aber ganz so abwegig war die Abschaffung der beliebten Fiesta International in Fellbach in manchen Kreisen offenkundig denn doch nicht. Im Zuge der Spardebatten zur Haushaltskonsolidierung geriet auch das traditionsreiche Fest auf dem Platz vor der Schwabenlandhalle ins Visier. Und das ausgerechnet zur Traditionsparty, denn 1976 gab es die erste Fiesta in Fellbach.

Die Premiere vor 50 Jahren wurde seinerzeit noch auf Einladung des Arbeitskreises für ausländische Mitbürger und des Clubs International begangen, Schauplatz war der Vorplatz der neuen Kelter der Fellbacher Weingärtner am Fuße des Kappelbergs. Erst Jahre später erfolgte der Umzug auf das weitaus größere Areal vor der Schwabenlandhalle, den Guntram-Palm-Platz, wie er in Erinnerung an den früheren Oberbürgermeister seit 2017 heißt.

Die Fiesta International gibt es seit 50 Jahren in Fellbach

Die Unsicherheiten, ob die in diesem Jahr anstehende Fiesta tatsächlich den Sparbemühungen geopfert wird, beseitigte die Fellbacher Oberbürgermeisterin Gabriele Zull dann im Spätwinter. Sie sprach eine Garantie fürs Fest aus, zumindest für diesen Frühsommer. Die Fiesta International sei vor 50 Jahren „aus der Taufe gehoben“ worden, und an dem beliebten Ereignis werde gerade im Jubiläumsjahr nicht gerüttelt. Zull: „Dieses Jahr wird sie wieder wie gewohnt regulär zum 49. Mal stattfinden.“

Eine Änderung gibt es heuer allerdings doch. Denn üblicherweise findet die Fiesta am dritten Juni-Wochenende statt. Am Sonntag, 21. Juni, findet allerdings die mittlerweile ebenfalls beliebte Fête de la Musique statt. Und zugleich wird an diesem Tag auch im Rahmen des aktuellen Europäischen Kultursommers in Fellbach mit den skandinavischen Königreichen als Gastländern das Midsommer-Fest gefeiert – inklusive Tanz um den Mittsommerbaum um 17 Uhr in der Kirchhofstraße sowie um 20.30 Uhr mit dem schwedischen Duo Symbio und ihrem Elektro-Folk im Rathausinnenhof.

Gründe genug also, sich nicht gegenseitig in die Quere zu kommen, sodass die Fiesta International eine Woche früher stattfindet. So verwandelt sich der Guntram-Palm-Platz auch in diesem Sommer wieder in einen lebendigen Treffpunkt, ja einen „Schmelztiegel der Kulturen“. Von Freitag, 12. Juni, bis Sonntag, 14. Juni, laden internationale Vereine aus Fellbach zu einem Wochenende voller Musik, Tanz, Begegnung und kulinarischer Vielfalt ein.

Unter dem Motto „Kultur. Musik. Kulinarik.“ präsentieren zahlreiche Vereine ihre Traditionen, ihre Folklore und Spezialitäten aus aller Welt. Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Live-Musik, traditionellen Tänzen und internationalen Darbietungen freuen.

Die Fiesta International steht seit Anbeginn, wie die Stadt in ihrer Ankündigung betont, „für Weltoffenheit, Zusammenhalt und gelebte Vielfalt in Fellbach“. Und: „Auch in diesem Jahr lädt sie dazu ein, gemeinsam zu feiern, neue Kulturen kennenzulernen und internationale Gemeinschaft mitten in der Stadt zu erleben.“

Die offizielle Eröffnung der 49. Fiesta International findet am Freitag, 12. Juni, um 18 Uhr durch die Oberbürgermeisterin statt. Anschließend erwartet die Gäste ein buntes Programm mit musikalischen und tänzerischen Beiträgen aus Brasilien, Italien, Griechenland, Albanien, Portugal, Indien, der Ukraine, Argentinien und vielen weiteren Ländern.

Kinderschminken, Spielmobil und Graffiti-Kunst

Auch das Rahmenprogramm bietet zahlreiche Mitmachaktionen für Groß und Klein. Neben Kinderschminken, kreativen Angeboten der Kunstschule Fellbach und Aktionen des Spielmobils sorgen Graffiti-Künstler Frederik Merkt, der Verein JugendGoesZukunft Fellbach sowie weitere Akteure wie das Jugendhaus und der Verein Kubus für Unterhaltung und Begegnung.

Die Veranstaltungszeiten der 49. Fiesta International 2026 sind am Freitag, 12. Juni, von 18 bis 24 Uhr, am Samstag, 13. Juni, von 13 bis 24 Uhr sowie am Sonntag, 14. Juni, von 11 bis 22 Uhr. Veranstaltungsort ist der Guntram-Palm-Platz in Fellbach.