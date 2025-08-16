Traditionsfest in Stuttgart: Frischer Wind beim Weindorf – wer sind die neuen Wirte?

Vier Lauben feiern beim Stuttgarter Weindorf Premiere: Das traditionelle Fest wird dadurch noch moderner und jünger. Was haben die Neuen vor?
Der Trend setzt sich fort: Das Stuttgarter Weindorf wird schicker, hochwertiger – und jünger. Von 21. August an können sich die Besucher auf vier neue Lauben freuen. Mit den Eschers aus Schwaikheim (Rems-Murr-Kreis) zieht es ein weiteres Weingut auf das Fest. Der Eventgastronom Reinhard Lieb bringt seinen „Lieblingsplatz“ nach Stuttgart, die Brüder Masalci vom Vaihinger Wirtshaus lassen eine alte Familientradition wieder aufleben. Ingo Hampf und Leone Paul von der Easy Street Bar wollen mit großen Gewächsen, Fleisch vom Wagyu-Rind und Wildgerichten das Niveau der Veranstaltung steigern.