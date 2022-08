Traditionsfest in Markgröningen

1 Mit dem Bus zum Schäferlauf: am Samstag und Sonntag ist das für einen Euro möglich. Foto: picture alliance/dpa/Stefan Sauer

An diesem Freitag beginnt der Schäferlauf in Markgröningen. Der VVS setzt zusätzliche Busse zum Festgelände ein – und verweist auf Einschränkungen im Bahnverkehr.















Link kopiert

In Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) laufen an diesem Wochenende wieder die Schäfersöhne und -töchter barfuß über das Stoppelfeld. Zu Fuß kommen sicherlich auch viele Markgröninger Bürgerinnen und Bürger zum Traditionsfest. Für die meisten Auswärtigen dürfte das aber keine Option sein. Wer keine Lust auf Stau und Parkplatzsuche hat, kann das Auto zu Hause stehen lassen. Der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) lässt an den beiden Hauptfesttagen – Samstag, 27. August, und Sonntag, 28. August – zusätzliche Sonderbusse fahren. Die Linie SV 1 verkehrt zwischen Asperg und Markgröningen, SV 2 pendelt zwischen Hemmingen, Schwieberdingen und Markgröningen. Zudem gibt es zusätzliche Verbindungen zwischen Möglingen und Markgröningen (SV 3), Oberriexingen, Markgröningen und Unterriexingen (SV 4) sowie Dizingen, Münchingen und Markgröningen (SV 5). Eine Fahrt mit dem Sonderbus kostet für Erwachsene einen Euro. Die Tickets können direkt beim Busfahrer gekauft werden.

Am Freitag und Samstag fahren nur die regulären Linien 531 oder 532 vom Bahnhof in Asperg, der mit der S 5 beziehungsweise S 15 erreichbar ist. Die VVS weißt auf die Sperrung der Stammstrecke in Stuttgart hin, wodurch viele S-Bahnen anders fahren.