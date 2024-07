Traditionsfest in Leonberg: Was das Leonberger Weindorf mit Stuttgart zu tun hat

1 Feiern inmitten von Eltingen: Das Leonberger Weindorf im Weinhof Illig eröffnet an diesem Freitag, 4. August. Foto: privat/Illig

An den ersten drei Wochenenden im August gibt es bereits zum 36. Mal bei der Familie Illig nicht nur Leckeres aus Küche und Keller. Und das nur, weil das Stuttgarter Weindorf keine neuen Teilnehmer aus dem Umland haben wollte.











Keine besondere Zahl, aber gleichwohl eine bemerkenswerte: 36. So oft hat mittlerweile im Sommer das Leonberger Weindorf geöffnet. Die kleine Zeltstadt in Eltingen, unweit des Leo-Centers, gehört zum festen Bestandteil des Leonberger Festle-Sommers. Am Freitag öffnet es zwischen Robert-Koch-Straße und Hindenburgstraße erneut die Türen – eben zum 36. Mal.