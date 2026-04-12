Traditionsbetrieb in Stuttgart-West: Schock-Diagnose Hirntumor – Stuttgarter Raumausstatter muss Betrieb abgeben

Seit über 40 Jahren betreibt Konrad Zepter die Raumausstattung Konzept in Stuttgart. Im vergangenen Jahr bekam der 63-Jährige die Diagnose Hirntumor. Nun muss er das Geschäft abgeben.
„Der Betrieb ist mein Baby“, sagt Konrad Zepter. Für den Raumausstattermeister aus dem Stuttgarter Westen ist das Handwerk mehr als nur ein Beruf. Es ist seine Berufung, seine Leidenschaft. Mit nur 23 Jahren übernahm der gebürtige Stuttgarter im Jahr 1985 den Betrieb an der Bebelstraße. Seit mehr als 40 Jahren ist er mit „Konzept“ erfolgreich im Geschäft.