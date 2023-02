1 Oehler will in Marbach bleiben. Die Frage ist nur: wo genau. Foto: Archiv (Werner Kuhnle)

Die Marbacher Firma Oehler verlagert ihre Produktion perspektivisch womöglich an einen anderen Standort. Zuvor müssten aber fundamentale Fragen geklärt werden.















Wie bekannt und tief verwurzelt die Firma Oehler in Marbach ist, zeigt alleine schon die Tatsache, dass die Kreuzung direkt vor der Haustür an der Landesstraße 1100 nach Ludwigsburg nach dem Unternehmen benannt wurde. Ungewiss ist allerdings, ob die Lederfabrik genau hier auch auf lange Sicht noch ihre Waren produzieren wird.

Neue Gedankenspiele

Der Grünen-Stadtrat Jürgen Waser sprach nun im Ausschuss für Umwelt und Technik eher beiläufig von einem möglichen Standortwechsel des Unternehmens. Gedankenspiele, die bislang noch nicht an die Öffentlichkeit durchgesickert waren – die Geschäftsführer Uwe Oehler auf Nachfrage jedoch im Grundsatz bestätigt. „Konkret ist noch nichts geplant. Aber wir ziehen das in Erwägung“, sagt Oehler.

Wasser zum Gerben und Färben benötigt

Die Kommune sei mit dieser Anregung auf sein Unternehmen zugegangen, vielleicht, weil der Betrieb am Ortseingang liege und es bei der Stadt andere Vorstellungen zur Gestaltung dieses Bereichs gebe. Der Geschäftsführer betont allerdings, „dass bei einem Standortwechsel die Rahmenbedingungen passen müssten“. So benötige sein Unternehmen beispielsweise gewisse Wassermengen, um das Leder zu gerben und zu färben. Darüber hinaus sei ein Umzug eine Frage der Kosten. Zur Refinanzierung könnte das Unternehmen unter Umständen Erlöse aus dem Verkauf des bestehenden Geländes verwenden. Oehler fragt sich allerdings, was man mit dem Areal, auf dem die Produktionsstätten stehen, anderweitig anstellen könnte. Eine Wohnbebauung sei hier, an der viel befahrenen Bottwartalstraße beispielsweise wohl keine Option, sagt er.

Die Tendenz gehe somit momentan dahin, an Ort und Stelle zu bleiben. Und selbst wenn sich am Ende die Waage doch in eine andere Richtung neigen würde: Marbach will Oehler auf jeden Fall die Treue halten. Folglich kämen ohnehin nur zwei andere Standorte infrage, entweder im Energie- und Technologiepark an der L 1100 oder im geplanten neuen Gewerbegebiet zwischen der Marbach und Erdmannhausen.