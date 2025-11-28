Simone Hollinger schließt ihre Bäckerei. Am letzten Verkaufstag kommen die Sindelfinger in Scharen, um sich zu verabschieden. Ein Blick auf das, was den Laden so besonders machte.

Die Postbotin lässt ihr Fahrrad stehen, schultert ihre prall gefüllte Kuriertasche und eilt die wenigen Stufen zum Eingang der Backstube hinauf. Kaum, dass sich die Schiebetüren geöffnet und die Frau in ihrer gelben Postkleidung den warmen, nach frisch gebackenen Backwaren duftenden Innenraum der Bäckerei betreten hat, platzt sie auch schon hervor: „Stimmt es? Du schließt?“

Hinter der Backtheke steht Simone Hollinger. Diese Frage hat sie heute schon oft gehört und sie wird sie bis zum Ladenschluss wohl auch noch einige Male hören. Man könnte meinen, dass es einfacher wird, die Worte auszusprechen, aber noch immer blinzelt Hollinger gegen ihre Tränen an, als sie nickt und sagt: „Ja, ich schließe am Freitag.“ Sie versucht zu lächeln, was ihr nicht so recht gelingt. Hollinger wechselt einige Worte mit der Postbotin und diese schüttelt mehrmals den Kopf, betrübt. Schließlich geht sie hinaus, steigt auf ihr Fahrrad und ist im nächsten Augenblick auch schon wieder verschwunden.

„Ich dachte eigentlich, ich bleibe hier bis zur Rente“

Einen Moment lang ist Hollinger allein in dem Vorraum der Bäckerei. Ein Zustand, an den sie sich in den letzten Monaten schmerzlich gewöhnt hat. „Aber heute ist ausnahmsweise viel los“, sagt die Bäckerei-Besitzerin. „Das ist, weil die Menschen noch einmal vorbeikommen und mit mir reden wollen, bevor ich zumache.“ Sie verstummt und wie auf Stichwort gleiten die Schiebetüren der Bäckerei wieder auf. Bringen kalte Luft und zwei Stammkunden herein. Simone Hollinger lächelt, sie kennt das ältere Ehepaar, das gerade ihre Bäckerei betreten hat, ist mit ihnen per Du. „Wart ihr wieder beim Arzt? Der Zahn?“

Doch es dauert nicht lange, bis auch dieses Gespräch auf die bevorstehende Schließung kommt. „Das tut uns wirklich leid“, sagt die Frau voller Inbrunst und der Mann nickt. „Uns wird echt was fehlen ohne dich.“ Die Backzange liegt zwischen ihren Fingern, während Hollinger kurz innehält. Ein Schlucken. „Mir tut es auch leid. Ich dachte eigentlich, ich bleibe hier bis zur Rente“, sagt sie. Dann, wieder die Schiebetüren, der kalte Wind. Und noch eine Stammkundin, die gekommen ist, um Hollingers Backstube einen letzten Besuch abzustatten.

Mit Geschenken, Briefen und Karten danken die Kunden Simone Hollinger für die gemeinsamen Jahre. Foto: Stefanie Schlecht

„Das geht doch nicht, du gehörst doch hierher“, sagt die Frau höheren Alters – weißes Haar, adrette Kleidung und bekümmerte Augen. Hollinger kann nur nicken. Sie schiebt ihre große Brille mit dem auffälligen schwarz-weißen Gestell nach oben. Schluckt. Blinzelt. Fast 20 Jahre lang hat sie hinter dieser Backtheke gestanden: 15 Jahre als Filialleiterin unter der Bäckerei Nagel und anschließend drei Jahre als Inhaberin des Ladens in der Sindelfinger Wettbachstraße. Und ihre Kunden, „die sind mittlerweile alle Freunde“, wie Hollinger es sagt.

Für jeden Kunden hat sie ein paar warme Worte übrig

„Kann ich vielleicht noch ein Bild von dir hinter der Backtheke machen?“, fragt die langjährige Kundin. Nun hat Simone Hollinger den Kampf gegen die Tränen doch noch verloren. Dabei hatte sie den ganzen Morgen über so beharrlich dagegen angekämpft. Während die Frau auf den Auflöser der Kamera drückt, bahnen sie sich einen Weg unter ihrer Brille hervor.

Man muss nicht lange in der behaglichen Backstube der 61-Jährigen sitzen, um zu merken, warum ihre Schließung so viele Sindelfinger auf die Straße und hierher geführt hat – um sich noch ein letztes Mal bei Simone Hollinger zu bedanken. Ein Mann tritt ein, Hollinger hebt den Kopf, lächelt und fragt: „Habt ihr den Umzug geschafft?“

Er nickt, sie lachen kurz, als kenne man einander schon ewig. Kurz darauf nimmt eine Gruppe in der Sitzecke Platz. Hollinger weiß schon, was sie bestellen, bevor sie überhaupt danach fragen: „Den Milchkaffee mit besonders viel Milch, richtig?“, fragt sie einen der Männer. Für jeden Kunden hat sie ein paar warme Worte übrig: Sie fragt nach den Enkelkindern, dem Hund, erkundigt sich nach der schmerzenden Hüfte. Winkt dem Nachbarn von Gegenüber durch das Schaufenster ihrer Bäckerei hindurch zu.

„Ich weiß wirklich nicht, ob ich die Selbstständigkeit noch einmal riskiere“

Abgezeichnet habe sich die Schließung ihrer Bäckerei schon länger, erzählt Hollinger, als die Besuchswelle kurz abklingt. „Corona hat das Einkaufsverhalten geändert, dazu kam das viele Arbeiten im Homeoffice“, sagt die 61-Jährige. „Aber der größte Baustein waren die vielen Baustellen in der Stadt. Dass der Wettbachplatz so lange gesperrt war, hat mir schlussendlich das Genick gebrochen.“ Kunden, die sonst morgens auf dem Weg zur Arbeit bei ihr Halt gemacht hätten, kamen plötzlich nicht mehr. „Ist doch klar, alle müssen morgens schnell zu ihrem Job, haben es eilig.“

Doch der Stau durch die vielen Baustellen hielt selbst Stammkunden ab – und plötzlich habe Hollingers Umsatz nur noch bei einem Drittel des bisherigen Niveaus gelegen. Im Sommer verschärfte sich die Situation derart, dass Hollinger an manchen Tagen kaum Kunden im Geschäft hatte. In den letzten sechs Monaten musste sie den Laden bereits nachmittags schließen, da sie keine Mitarbeiter mehr hatte. „Ich komme von Ostelsheim, ich kann nicht von morgens halb sechs bis abends halb sieben allein im Laden stehen.“

Ihre Backwaren bezog sie größtenteils von der Bäckerei Nagel in Ostelsheim, hatte aber auch einen eigenen Backofen, in dem sie manches selbst backte. Doch auch da stieß Hollinger zuletzt auf Schwierigkeiten: denn Nagel hätte sie nicht mehr beliefern können – es fehle an Personal, und die Strecke nach Sindelfingen sei schlicht zu weit, sodass die wenigen Fahrer weiter entfernte Filialen nicht mehr rechtzeitig erreichen würden, sagt Hollinger.

Die 61-Jährige ist sich noch unsicher, wie es für sie jetzt weitergehen soll. Den Dezember möchte sie erst einmal dafür nutzen, neue Pläne zu entwickeln. „Ich weiß wirklich nicht, ob ich die Selbstständigkeit noch einmal riskiere“, sagt Hollinger.

Dann ist der kurze Moment der Ruhe auch schon wieder vorbei. Die Schiebetüren gehen auf und der nächste Stammkunde betritt die Bäckerei, um ein letztes Mal seine Backwaren bei Simone Hollinger zu holen. Diese freut’s – ruhig war es hier schließlich lange genug.