Simone Hollinger schließt ihre Bäckerei. Am letzten Verkaufstag kommen die Sindelfinger in Scharen, um sich zu verabschieden. Ein Blick auf das, was den Laden so besonders machte.
Die Postbotin lässt ihr Fahrrad stehen, schultert ihre prall gefüllte Kuriertasche und eilt die wenigen Stufen zum Eingang der Backstube hinauf. Kaum, dass sich die Schiebetüren geöffnet und die Frau in ihrer gelben Postkleidung den warmen, nach frisch gebackenen Backwaren duftenden Innenraum der Bäckerei betreten hat, platzt sie auch schon hervor: „Stimmt es? Du schließt?“