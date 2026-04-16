Traditions-Event: Ludwigsburger Live-Nacht lockt mit vielen Bands und Musikstilen

Bei der 34. Auflage der Veranstaltung in Ludwigsburg sind am späten Samstagabend, 18. April, volle und stimmungsvolle Lokale zu erwarten.
Die 34. Live-Nacht in Ludwigsburg steht vor der Tür: Sie steigt am Samstag, 18. April, von 21 bis mindestens 1 Uhr. Laut Ankündigung haut das Event dieses Mal „so richtig auf den Putz“, denn geboten sei das Beste aus den vergangenen Live-Nächten gepaart mit neuen Bands und Musikern. „Freut Euch auf das Beste, was Live-Musik derzeit in der Region zu bieten hat. Freut Euch auf eine Vielzahl an Musikstilen und Genres. Es wird für jeden etwas dabei sein“, blickt der Veranstalter Little Pinguin Management IDE mit Vorfreude voraus.