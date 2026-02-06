In Sielmingen und Bonlanden finden in dieser Woche Veranstaltungen statt, bei denen nahezu ausschließlich Fleisch und Wurst serviert werden. Woher kommen die Traditionen?
Zum Einstieg gibt’s Bauchfleisch und Brustspitze, im Anschluss werden Teile vom Bug und vom Hals serviert. Der dritte Gang besteht aus Innereien, Bäckchen, Zünglein und Rüssel vom Schwein, und zum Abschluss kommen Leber- und Griebenwurst auf den Tisch. Dies ist das Vier-Gänge-Menü der Bonländer Metzelsupp’. Am 7. Februar richten der DGHI, der Filderstädter Gewerbeverband, die Veranstaltung zum 20. Mal aus. Herbert Köhn, der Vorsitzende, erwartet zum deftigen Schmaus in der Uhlberghalle 200 bis 250 Personen. Fünf ganze Schweine würden von der Metzgerei Hörz zu diesem Anlass verarbeitet, außerdem gingen 40 Holzofenbrote und 50 Kilogramm Kraut weg.