Traditionelles Weihnachtsgeschenk: Alle Jahre wieder: Tom Cruise und der legendäre Kokoskuchen

Diese Liste ist unter Hollywoodstars fast genauso begehrt wie eine Nominierung bei prestigeträchtigen Preisverleihungen: Kurz vor Weihnachten verschickt Tom Cruise (62) traditionell an etliche Kollegen aus der TV- und Filmbranche einen Kuchen. Aber nicht irgendeinen Kuchen: Er verschenkt einen White Chocolate Coconut Bundt Cake, kreiert von einer kleinen familiengeführten Bäckerei in Kalifornien.

Hollywoodstars lieben den legendären Kuchen

Etliche Hollywoodstars bezeichnen den Cruise Christmas Cake als einen der besten Kuchen, den sie je gegessen hätten und haben so ein Phänomen geschaffen, das es in die viralen Internet-Hits geschafft hat. Diese Promis stehen laut "People" auf der heiß begehrten weihnachtlichen Kuchen-Liste.

Diese Promis stehen auf der Kuchen-Liste

Kirsten Dunst (42) war 1994 mit Tom Cruise in "Interview mit einem Vampir" zu sehen und steht seitdem auf der begehrten Liste. Bei einem Auftritt in der "The Graham Norton Show" offenbarte sie 2016: "Er schickt mir jedes Jahr an Weihnachten einen Kuchen. Wir nennen ihn zu Hause den Cruise-Kuchen. Es ist der beste Kokoskuchen, den ich jemals in meinem Leben gegessen habe."

Vor Kurzem erzählte sie im Gespräch mit "Entertainment Tonight", dass ihre Familie inzwischen sogar zwei Kuchen pro Jahr bekomme. Denn auch ihr Ehemann Jesse Plemons (36) steht auf der Liste, da er mit Cruise 2017 im Film "Barry Seal - Only in America" zu sehen war. "Wir bekommen die doppelte Menge an Kuchen", so die Schauspielerin.

Die Actionfilm-Kollegen sind begeistert

Ein weiterer Star, der vom Cruise Cake absolut begeistert ist, ist "Top Gun: Maverick"-Darsteller Glen Powell (36). Vor zwei Jahren verriet er in der Talkshow von Jennifer Hudson (43), dass daraus eine kleine Party-Tradition entstanden sei: "Meine Freunde, die ihn probiert haben, sind so begeistert davon, dass sie mich gleich Anfang Dezember angerufen haben, um zu fragen, ob er schon da ist. Also gebe ich jetzt eine Party, bei der wir den Cruise-Kuchen essen." Er müsse allerdings die Anzahl der Leute wirklich begrenzen. "Ich kann nicht zulassen, dass sie noch einen Nachschlag holen."

Wer in einem Film an der Seite von Tom Cruise mitgespielt hat, hat das große Glück auf der Liste zu landen: Laut der Recherche von "People" erhalten auch die "Mission Impossible"-Kolleginnen Angela Bassett (66) und Hayley Atwell (42) jedes Jahr einen Kuchen, ebenso die "Top Gun"-Co-Stars Jay Ellis (42), Jon Hamm (53) und Miles Teller (37).

"Mission Impossible" diesen Kuchen nicht zu mögen

Cary Elwes (62), der mit Cruise 2023 in "Mission Impossible: Dead Reckoning, Teil eins" zu sehen war, befand im Gespräch mit "People", nachdem er den Kuchen erhalten hatte: "Ich esse normalerweise keinen Kuchen, aber wenn er von Tom kommt, ist es eine 'Mission Impossible' ihn nicht zu essen."

Weitere Promis, die sich jedes Jahr über den leckeren Kokos-Gugelhupf zur Weihnachtszeit freuen, sind Rosie O'Donnell (62), mit der Cruise seit 25 Jahren eng befreundet ist, sowie Hollywood-Legende Tom Hanks (68). Auch die Schauspiel-Schwestern Elle (26) und Dakota Fanning (30) erhalten jedes Jahr einen Kuchen.

Cobie Smulders (42), die 2016 mit Cruise in "Jack Reacher 2" zu sehen war, versucht den Kuchen jedes Jahr so lange wie möglich aufzuheben, indem sie ihn einfriert, erzählte sie Jimmy Fallon (50) in dessen Show. Auch der Talkmaster steht laut eigenen Aussagen auf der Liste.

Was ist der White Chocolate Coconut Bundt Cake?

Bei dem legendären Kuchen handelt es sich um einen Gugelhupf aus Kokos und weißen Schokoladenstückchen, überzogen mit einem Frischkäse-Zuckerguss und bestreut mit gerösteten Kokosflocken. Die Doan's Bakery, in der dieser Kuchen erfunden wurde und hergestellt wird, befindet sich im kalifornischen Woodland Hills. Der Familienbetrieb besteht seit 1984 und ist unter den A-Promis Hollywoods sehr beliebt.

Entdeckt hat Tom Cruise den Kuchen, den er mit seinen besten Weihnachtswünschen versendet, übrigens nicht selbst. Diane Keaton (78) soll ihm den Kokos-Gugelhupf zum Probieren gegeben haben, als sie mit seiner damaligen Frau Katie Holmes 2008 den Film "Mad Money" drehte, wie "Entertainment Tonight" herausfand. Demnach soll Cruise jedes Jahr 500 Kuchen in der kleinen Bäckerei bestellen.

Über den Gourmet-Onlinehandel Goldbelly lässt sich der von Tom Cruise auserwählte Kuchen für 129,95 Euro erstehen. Dort wird der Kuchen folgendermaßen betitelt: "Das Ergebnis ist ein köstlicher, weicher Kuchen, der perfekt ist, um die strengsten Hollywood-Diäten zu durchkreuzen." Wem das zu teuer ist: Es finden sich online einige Rezepte, die dazu einladen, den Tom-Cruise-Kuchen zu Hause nachzumachen.