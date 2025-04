1 Herzogin Meghan und Prinz Harry haben ihr Samstagsfrühstück mit einem ukrainischen Osterbrot begangen. Foto: IMAGO/i Images

Nach seinem überraschenden Besuch in der Ukraine kehrte Prinz Harry mit einem besonderen Geschenk zu seiner Familie in die USA zurück. Herzogin Meghan teilte in ihrer Instagram-Story Videos eines speziellen Frühstücks.











Link kopiert



Prinz Harry (40) ist von seinem überraschenden Besuch in der Ukraine zu seiner Familie in die USA zurückgekehrt und hatte ein besonderes Mitbringsel im Gepäck. Seine Frau Herzogin Meghan (43) gewährte auf ihrem Instagram-Account Einblicke in das Wiedersehen.