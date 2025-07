Kronprinzessin Amalia (21) hat angekündigt, nach Abschluss ihres Bachelor-Studiums weiter zu studieren und parallel dazu eine Militärausbildung zu absolvieren.

Wie der Palast offiziell bekanntgab, wird sie nach erfolgreichem Bachelor-Abschluss an der Universität von Amsterdam "im nächsten akademischen Jahr ein Bachelor-Studium im niederländischen Recht beginnen". Außerdem will die Thronfolgerin das "Defensity College" besuchen und in den nächsten zwei Jahren am Ausbildungsprogramm teilnehmen. "Dabei handelt es sich um ein Werkstudentenprogramm des Verteidigungsministeriums, in dem Studenten zu militärischen Reservisten ausgebildet werden", meldete der Hof. Die Prinzessin von Oranien habe sich beworben und sei zugelassen worden.

Traditionelle Sommer-Fotosession

Wie unter anderem die niederländische Zeitung "De Telegraaf" berichtet, teilte Amalia die Neuigkeiten im Rahmen der traditionellen Sommer-Fotosession der königlichen Familie im Garten von Schloss Huis ten Bosch in Den Haag mit. Dort posierte sie gemeinsam mit König Willem-Alexander (58), Königin Máxima (54) und ihren Schwestern Alexia (20) und Ariane (18) - sowie dem Familienhund Mambo - für die Fotografen.

Auch der Palast teilte eine Reihe von Fotos und Clips auf Social Media und kommentierte: "An diesem sonnigen Tag posieren König Willem-Alexander, Königin Máxima, die Prinzessin von Oranien, Prinzessin Alexia und Prinzessin Ariane im Garten von Palast Huis ten Bosch für den Fototermin."

Ein unglücklicher Reitunfall sorgte dafür, dass die geplante Fotosession um einige Wochen verschoben werden musste. Amalia war von ihrem Pferd gestürzt und musste am Arm operiert werden. Trotz der Verletzung zeigte sich die Prinzessin kämpferisch: "Nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, ging ich direkt in den Stall und gab meinem Pferd einen Keks und eine Umarmung", zitiert die Zeitung.

Wegen des Armbruchs kann sie auch zunächst nicht an allen körperlichen Ausbildungsteilen des anstehenden Militärprogramms teilnehmen. Diese will sie erst nach vollständiger Genesung nachholen. "Ich zähle schon die Tage, bis ich wieder im Sattel sitzen kann", verriet die reitbegeisterte Thronfolgerin dem Blatt.

Endphase des ersten Studiums

Derzeit wartet die Kronprinzessin noch auf die Bewertung ihrer Bachelorarbeit in ihrem ersten Studiengang Psychologie, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, ebenfalls an der Universität Amsterdam.

Das Thema ihrer Abschlussarbeit lautet: KI-Deepfakes in Bezug auf europäisches Recht. Über dieses Projekt konnte sie sich beim Nato-Gipfel in Den Haag sogar mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (66) austauschen. "Es war sehr cool, sie nach meinem Projekt fragen zu können. Sie hat sehr freundlich geantwortet", berichtete Amalia über das Gespräch mit von der Leyen.

Generell zeigte sich Amalia begeistert von ihrer Teilnahme am Nato-Gipfel, wo sie den großen Weltpolitikern gegenüberstehen durfte. "Für mich sind das auch Leute, die ich nur im Fernsehen und in den sozialen Medien gesehen habe, und dann sieht man sie plötzlich bei sich zu Hause", beschrieb sie ihre Eindrücke von der hochkarätigen Runde.