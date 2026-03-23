Traditionelle Amtstracht: Die roten Roben der Bundesgerichte – ein knappes Gut?

Nur wenige Schneider fertigen noch die traditionellen roten Roben für Bundesrichterinnen und -richter an. Was macht diese Amtstracht so besonders – und heute so schwer zu bekommen?
Karlsruhe - Wenn an den obersten Gerichtshöfen in Deutschland ein Urteil fällt, wird es von Richterinnen und Richtern in dunkelroter Robe verlesen. Daran hat sich seit vielen Jahrzehnten nichts geändert. Doch immer weniger Ausstatter bieten die Roben an. Auch am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe wird es daher für neue Richterinnen und Richter immer schwieriger, die traditionsreiche Amtstracht im richtigen Farbton zu finden.