Tradition und Spiritualität: Warum begehen wir die Rauhnächte?

Schon seit Alters her ist die Zeit zwischen den Jahren etwas Besonderes – Geister sind unterwegs, zugleich sind es Tage der Besinnung. Das Räuchern erlebt dabei ein Revival.
Rauhnächte – allein das Wort genügt, damit unsere Fantasie zu tanzen beginnt. Unser Kopfkino führt uns sofort in verschneite Landschaften, über denen ein kalter Mond steht, oder wir sehen Wotan, der den Sagen nach nun in wilder Jagd mit seinen weißen Rössern über den Nachthimmel zieht. Diese Zeit zwischen Weihnachten und Dreikönig bringt selbst in den nüchternsten Menschen etwas zum Schwingen. Warum nur?