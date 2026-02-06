Tradition in Leonberg: Wie viel Fasnet steckt eigentlich im Pferdemarkt?

Ein Pferdemarkt ohne Narren? Besonders beim großen Umzug sind Fasnetsgruppen kaum wegzudenken. Doch was passiert, wenn der Kalender den Narren einen Strich durch die Rechnung macht?
Der Leonberger Pferdemarkt ist für Einheimische wohl ein fast ebenso hoher Feiertag wie Weihnachten oder Ostern. Alte Bekannte treffen sich in den Kellern der Stadt, es wird ein ganzes langes Wochenende getanzt und gefeiert, Kinder turnen in bunten Kostümen durch die Straßen – und das in einer Zeit, in der im schwäbisch-allemannischen vielerorts ohnehin kräftig Fasnet gefeiert wird. Aber wie viel Fasnet steckt eigentlich im Pferdemarkt?