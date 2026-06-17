Tradition in Echterdingen: Warum ein Mercedes-Manager in seiner Freizeit hinterm Tresen steht

Der Ochsen-Förderverein hält mit viel Herzblut eine Echterdinger Traditionsgaststätte am Leben. Mittendrin: der 33-jährige Ferdinand Rieß.
Jeden Freitag geht Ferdinand Rieß seinem ganz besonderen Hobby nach. Um kurz nach 17 Uhr steht der 33-Jährige bereits hinterm Tresen einer kleinen Traditionsgaststätte in Echterdingen, zapft das erste Bier oder schenkt eine Saftschorle ein. Während in der Küche seine Schwiegermutter Jutta Jähnichen die letzten Vorbereitungen für die gut 70 Gäste trifft, die um 18 Uhr erwartet werden. Das Brot ist geschnitten, weiße Schüsseln stehen bereit, die Schnitzel werden später frisch herausgebraten - im Hof der Gaststätte in einer von der Stadt genehmigten Außenkochstelle. Im Obergeschoss bespricht sich gerade das Service-Personal, geht noch mal durch, welcher Tisch welche Nummer hat.