Tradition am ersten Weihnachtsfeiertag: Fröhlicher Auftritt: Royal Family spaziert zum Weihnachtsgottesdienst

1 Hinter König Charles III. und Königin Camilla liefen Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren drei Kindern. Foto: ddp / i-Images / Polaris / Stephen Lock

Die Royal Family ist für den Spaziergang zum jährlichen Gottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag zusammengekommen. Hinter König Charles III. und Königin Camilla lächelten auch Prinzessin Kate und Prinz William den Fans zu.











Die Royal Family ist zum jährlichen Weihnachtsgottesdienst in der St Mary Magdalene Church in Sandringham aufgebrochen. Gemeinsam zeigten sich König Charles III. (76), Königin Camilla (77) und ihre Verwandtschaft in guter Stimmung. Hinter dem Königspaar strahlte Prinzessin Kate (42) Hand in Hand mit ihrem Sohn Prinz Louis (6) den Fotografen und den Fans am Wegesrand entgegen. An ihrer Seite liefen Ehemann Prinz William (42), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz George (11), der hinter Charles zu sehen war.