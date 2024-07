Trade Republic wirbt mit attraktiven Zinsen auf geparktes Guthaben. In der Vergangenheit lag die Obergrenze jedoch bei 50.000 Euro. Dies hat sich nun geändert.

Wer bei Trade Republic Kunde ist, bekommt im Moment für Guthaben, das nicht direkt investiert ist, Zinsen ausbezahlt, sofern er diese in der App aktiviert hat. In der Vergangenheit gab es jedoch nur Zinszahlungen auf Guthaben bis zu 50.000 Euro. Jeder Euro darüber hinaus wurde nicht mehr verzinst.

Aktuell keine Obergrenze bei Zinsen

Im Moment gibt es keine Obergrenze für Guthaben, auf die Zinsen bei Trade Republic gezahlt werden. Man kann also theoretisch unbegrenzt Geld auf das Referenzkonto überweisen. Allerdings sollte man im Hinterkopf behalten, dass Guthaben bei Trade Republic nur bis zu einem Betrag von 100.000 Euro durch die staatliche Einlagensicherung geschützt sind. Im Falle einer Pleite des Unternehmens würden demnach Beträge, die über die 100.000 Euro hinaus dort geparkt worden sind, nicht zurückerstattet werden. Zudem legt Trade Republic das Geld bei unterschiedlichen Banken an. Mehr dazu erfahren Sie in diesem Artikel.

Konditionen können sich ändern

Trade Republic kann die Konditionen zur Höhe und Beitragsobergrenze für Zinszahlungen jederzeit ändern. Als Kunde hat man also keine Garantie, dass die aktuell geltenden Konditionen auch in Zukunft Bestand haben. Zudem ist es möglich, dass Trade Republic komplett auf Zinszahlungen verzichtet. Mehr dazu erfahren Sie in der Kundenvereinbarung mit Trade Republic. Diese finden Sie zum Beispiel unter dem Stichpunkt „Rechtliches“ auf der Webseite des Unternehmens.