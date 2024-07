Sie sehen Ihr Portfolio nicht in der App von Trade Republic? Hier erfahren Sie, was Sie jetzt tun können.

Wenn das Portfolio in der App von Trade Republic nicht angezeigt wird, liegen vermutlich technische Probleme vor. Um das Anzeigeproblem zu lösen, können Sie die folgenden Schritte nacheinander durchgehen:

1. Schalten Sie das Smartphone ein und wieder aus. Möglicherweise funktioniert die App dann wieder fehlerfrei.

Lesen Sie auch

2. Schauen Sie im Appstore, ob es eine Aktualisierung für die Trade-Republic-App gibt und installieren Sie diese gegebenenfalls.

3. Wenn es sich um eine technische Störung handelt, hilft wahrscheinlich nur abwarten, bis Trade Republic das Problem behoben hat.

4. Kontaktieren Sie den Support von Trade Republic, wenn das Portfolio über einen längeren Zeitraum nicht angezeigt wird.

Alternativ im Browser einloggen

Sollte das Portfolio in der Trade-Republic-App im Moment nicht angezeigt werden, können Sie sich alternativ über den Browser in Ihrem Account anmelden. Nutzen Sie dazu einfach diesen Login-Link und melden Sie sich mit Ihrer Telefonnummer an. Möglicherweise wird das Portfolio dort richtig dargestellt. Sollte Ihr Kundenkonto jedoch auch im Browser nicht fehlerfrei angezeigt werden, sollten Sie den Kundensupport von Trade Republic kontaktieren.