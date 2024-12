Das Geld ist noch nicht da.

In der Regel erfolgt die Gutschrift der Zinsen im Laufe des ersten Tages des Folgemonats. Diese kann je nach interner Bearbeitung bereits am Morgen auf Ihrem Konto eingehen, aber auch erst in den späten Abendstunden. Sollte der erste Tag des Monats auf einen Sonn- oder Feiertag fallen, verzögert sich die Auszahlung. In diesem Fall wird die Überweisung voraussichtlich am nächsten Bankarbeitstag durchgeführt.