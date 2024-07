Trade Republic führt im Moment schrittweise ihre eignen internationalen Bankkontonummern (IBAN) ein. Kunden müssen der Umstellung auf die neue IBAN zustimmen, um weiterhin Zinsen auf Guthaben zu erhalten und neue Zusatzfunktionen vorzeitig nutzen zu können. Die neue IBAN wird zudem für das Girokonto verwendet, das nun nach und nach ausgerollt wird.

So aktivieren Sie die IBAN

Warten Sie, bis Sie von Trade Republic benachrichtigt werden, dass Sie die neue IBAN aktivieren können. Klicke Sie auf den in der Benachrichtigung angegebenen Link, um zur Trade Republic App zu gelangen. Lesen und akzeptieren Sie die aktualisierten Geschäftsbedingungen in der App. Nun ist die neue IBAN aktiv und Sie erhalten weiterhin Zinsen auf Ihr Guthaben.

Alternative Aktivierungsmethode:

Öffnen Sie die Trade Republic App.

Gehen Sie zur Registerkarte "Portfolio".

Klicken Sie auf den Banner zur IBAN-Aktivierung.

Nach der Aktivierung erhalten Sie eine Bestätigung in der App, dass die neue IBAN nun aktiv ist.

Was passiert, wenn man nicht zustimmt?

Trade Republic gewährt seinen Kunden eine Frist von 30 Tagen, um die neuen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren und die IBAN zu aktivieren. Die Frist beginnt an dem Tag, an dem man zum ersten Mal über die Änderung benachrichtigt wurde. Lässt man die Frist verstreichen und aktiviert die neue IBAN nicht, wird man nach Ablauf der 30 Tage keine Zinsen mehr erhalten. Zudem wird man nicht vorzeitig auf neue Zusatzfunktion des Girokontos zugreifen können. Die Zustimmung kann jederzeit in der App nachgeholt werden (siehe oben).