Trade Republic: Beschwerden über Neobroker gestiegen - das sagt das Unternehmen

Der Neobroker Trade Republic hat mit immer mehr Kundenbeschwerden zu kämpfen. Was das Unternehmen dazu sagt.
Die Kundenbeschwerden über den Neobroker Trade Republic bei den 16 Verbraucherzentralen sind seit Beginn des Jahres stark angestiegen. Von Januar bis September seien mehr als 300 Beschwerden eingegangen, ein Zuwachs um 133 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, sagte ein Sprecher des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) am Montag dem „Handelsblatt“. Hauptgründe waren „ein schwer oder nicht erreichbarer Kundenservice.