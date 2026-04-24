Trad-Dads: „Der Großteil des Mental Loads liegt bei meiner Frau – aber sie macht das gerne“

Der Mann ist Ernährer, die Frau kümmert sich um die Kinder – dieses Modell ist heute umstritten. Drei sogenannte Trad-Dads erzählen, wie sie sich als Alleinverdiener fühlen.
Paare mit kleinen Kindern sollen sich heute Care-Arbeit und Kindererziehung gleichberechtigt aufteilen. Der Druck, dieses Modell zu leben, ist für junge Eltern groß. Doch manche Mütter und Väter wollen das gar nicht – sie entscheiden sich bewusst für eine traditionelle Rollenaufteilung. Frauen, die so leben, nennt man in Sozialen Medien heute Trad Wives. Eine Art Pendant dazu bilden die Trad-Dads. Hier erzählen drei von ihnen, wie es sich anfühlt, der Alleinverdiener zu sein.