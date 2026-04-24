Trad-Dads: „Der Großteil des Mental Loads liegt bei meiner Frau – aber sie macht das gerne“

Der Mann ist Ernährer, die Frau kümmert sich um die Kinder – dieses Modell ist heute umstritten. Drei sogenannte Trad-Dads erzählen, wie sie sich als Alleinverdiener fühlen.

Paare mit kleinen Kindern sollen sich heute Care-Arbeit und Kindererziehung gleichberechtigt aufteilen. Der Druck, dieses Modell zu leben, ist für junge Eltern groß. Doch manche Mütter und Väter wollen das gar nicht – sie entscheiden sich bewusst für eine traditionelle Rollenaufteilung. Frauen, die so leben, nennt man in Sozialen Medien heute Trad Wives. Eine Art Pendant dazu bilden die Trad-Dads. Hier erzählen drei von ihnen, wie es sich anfühlt, der Alleinverdiener zu sein.

Die Rollenverteilung war nie ein Streitpunkt Tim Stoll,40, zwei Töchter, ein Jahr und sieben Jahre alt, Ingenieur und Manager: „Mir war es schon immer wichtig, als Vater einen sicheren Rahmen zu schaffen – für unsere Familie, für unsere Kinder. Das klingt vielleicht im ersten Moment etwas altmodisch, aber ich erlebe zunehmend, wie viel Stress eine strikt geteilte 50/50-Aufteilung im Familienalltag bedeuten kann. Meine Frau und ich wussten früh: Wir möchten, dass unsere Kinder eine konstante Bezugsperson haben – jemanden, der verlässlich da ist, der Nähe schenkt, der Kitaausfälle auffangen kann und vor allem Urvertrauen stärkt. Nach der Geburt unserer ersten Tochter war es für uns beide wichtig, dass meine Frau die Zeit und den Raum bekommt, sich von Schwangerschaft und Geburt zu erholen. Die Rollenverteilung war nie ein Streitpunkt – im Gegenteil: Meine Frau sagt mir oft, wie wertvoll für sie die enge Bindung zum Kind ist. Sie hätte es nicht übers Herz gebracht, unsere Tochter schon nach wenigen Monaten in eine Betreuung zu geben.

Der Financial Load, der finanzielle Druck, wird oft übersehen

Ich bin Alleinverdiener, das bringt Druck mit sich. Der Financial Load, der finanzielle Druck, wird oft übersehen. In den Medien ist die Kritik an unserem Lebensmodell groß: Der Mann „macht es sich leicht“, heißt es da. Aber die Realität sieht anders aus. Trotz meiner Führungsposition mit Verantwortung und Dienstreisen lege ich sehr viel Wert darauf, präsent zu sein – vor allem am Abend und am Wochenende. Ein Satz meiner älteren Tochter im Urlaub hat mich tief berührt: „Papa, es ist so schön, mit dir zu sprechen und über meine Ängste zu reden.“ Da wurde mir bewusst, wie tief und intensiv unsere Verbindung ist. Ich bin auch nicht der Typ, der mit Kumpels zum Vatertag loszieht, mit Freunden auf Skitrips geht oder abends Fußballspiele anschaut. Für mich steht Familie ganz oben.

Ich wünsche mir mehr Toleranz für verschiedene Lebensmodelle. Ich spüre oft diese Wut und den Hass in den Kommentarspalten: Man könnte glauben, da sind die konservativen Väter auf der einen und die „guten“ Väter auf der anderen Seite. Mein tiefer Wunsch in der gesamten Diskussion ist es, dass wir uns als Gesellschaft wieder verbinden und weniger gegeneinanderhetzen. Wir brauchen keine Urteile – sondern echte Wahlfreiheit. Für alle. Denn am Ende wünschen sich alle Familien doch eigentlich das gleiche: finanziellen Spielraum, Elternliebe und eine gesunde Beziehung zu den eigenen Kindern.“

Meine Frau liebt es, Mama zu sein

Thomas Bächler, 39, vier Kinder im Alter von fünf, sieben, zehn und vierzehn Jahren, Manager:

„W ir wurden sehr früh Eltern. Ich war damals 25 Jahre alt, meine Frau 21. Wir haben viel darüber gesprochen, wieso wir Kinder wollen und welchen Wert Familie für uns hat. Meine Frau sagte nach der Geburt unserer ersten Tochter, sie liebt es, Mama zu sein. Ihr Traum war es immer, zu Hause bei den Kindern zu bleiben und viel Zeit mit ihnen zu verbringen. Sie hat nach dem Abitur keinen Beruf erlernt, heute arbeitet sie in Teilzeit zu 20 Prozent im Büro. Nach der Geburt unserer Kinder hatte sie keinen dringlichen Wunsch, schnell ins Berufsleben zu starten. Sie wollte lieber zu Hause bei den Kindern bleiben, und ich habe mich in der Verantwortung gesehen, ihr das zu ermöglichen.

Wir hatten hin und wieder Gespräche, ob unsere Aufgabenteilung die richtige ist. Diese Gespräche liefen immer sehr konstruktiv ab. Wir unterstützen uns gegenseitig, was Selbstverwirklichung angeht. Mittlerweile sind all unsere Kinder in der Schule und meine Frau will sich nun selbstständig machen im Bereich Coaching und Mentoring für andere Frauen.

An den Wochenenden ist Familienzeit

Den Haushalt machen wir selbst, vor allem meine Frau. Ich kümmere mich um einzelne Aufgaben wie Handwerkliches und Abwasch, meine Frau macht den Rest, während ich arbeite. An den Wochenenden ist Familienzeit, da unternehmen wir etwas gemeinsam mit den Kindern. Ich bin in der Regel sportlich aktiver als meine Frau. Ich gehe mit meiner Ältesten Fußballspielen, obwohl ich selbst kein Fußballfan bin, aber meine Große spielt gerne. Ich habe Biologie studiert, bin gerne in der Natur, bringe meinen Kindern viel über Wildpflanzen, Baumarten und Tieren bei. Meine Frau ist eher die Kreative und bastelt und malt viel mit den Kindern. Es wäre unsinnig, die Rollen zu tauschen. Jeder trägt seinen Part bei.

Die Beziehung zu ihren Kindern ist auch Trad-Dads sehr wichtig Foto: Unsplash/ Vitolda Klein

Jungen Paaren würde ich raten: Schaut nicht so sehr nach außen. Lasst euch nicht von Social Media oder gesellschaftlichen Erwartungen treiben. Wichtiger ist, ehrlich in sich hineinzuhören: Was macht es mit mir, Vater oder Mutter zu werden? Wie verändert ein Kind den Alltag? Entscheidend ist nicht, wer welche Aufgaben übernimmt, sondern dass man Ängste und Wünsche offen kommuniziert – und sich gemeinsam erarbeitet, wie man das Familienleben gestalten möchte.“

Die finanzielle Belastung liegt weitgehend bei mir

Alexander Vasilenko, 36, zwei Kinder im Alter von acht und sechs Jahren, Führungskraft:

„Meine Frau und ich haben keine strikte Rollenverteilung. Wir sehen und spüren, wenn der andere Hilfe braucht, und reagieren auf die jeweilige Lage. Da mein Einkommen jedoch höher ist, haben wir uns damals bewusst und gemeinsam entschieden, dass ich vorrangig die finanzielle Basis sichere und in Vollzeit arbeite, damit sie sich flexibler der Care-Arbeit widmen kann. Sie arbeitet in Teilzeit, in einer Steuerkanzlei, kümmert sich nachmittags nach der Arbeit um die Kinder und den Haushalt und stemmt somit den Großteil der Erziehungs- und Hausarbeit. Die finanzielle Belastung liegt weitgehend bei mir. An unserer Rollenverteilung hatten wir nie größere Zweifel oder Diskussionen. Wir hatten auch besprochen, ob sie länger komplett bei den Kindern zu Hause bleibt, aber finanziell war das einfach nicht möglich.

Ich habe bei beiden Kindern zwei Monate Elternzeit genommen. Ob ich mehr als zwei Monate nehmen würde, stand für mich zu dieser Zeit nicht zur Debatte. Wir hatten uns in der Zeit eine eigene Immobilie zugelegt. Mir war es dennoch wichtig, Elternzeit zu nehmen, um meine Frau in der vulnerablen Zeit nach der Geburt bestmöglich zu unterstützen. Insbesondere beim ersten Kind, das per Kaiserschnitt zur Welt kam, habe ich sie weitestgehend entlastet, da wir keine Haushaltshilfe haben.

Ein Großteil des Mental Loads liegt bei meiner Frau

Unsere Kinder sind seit dem dritten Lebensjahr von acht bis um ein Uhr mittags in der Betreuung, sodass meine Frau ihrer Halbtagstätigkeit nachgehen kann. Daran hat sich jetzt, da beide in die Schule gehen, nichts geändert. Die Kinder kommen nach wie vor mittags nach Hause. Für meine Frau ist das eine stressige Situation: Sie muss ihre Aufgaben auf der Arbeit fertig bekommen, und gleichzeitig hat sie bereits im Hinterkopf, dass die Betreuung ab ein Uhr losgeht – Mittagessen kochen, Hausaufgaben machen, spielen. Das parallel zu stemmen, ist anstrengend.

Der Großteil des Mental Loads liegt bei meiner Frau. Sie organisiert Kindergeburtstage, Zahnarzttermine oder Spielkreise. Sie macht das aber auch sehr gerne und hat ein Händchen dafür. Ausflüge und Urlaube planen wir gemeinsam. In unseren Kalendern werden alle Termine synchronisiert, und wir sprechen uns ab, wer zu den Terminen fahren kann und wie wir uns abwechseln – auch mit Blick auf die Arbeitszeiten. Wenn sie beispielsweise mit dem Großen zum Arzt muss, verbringe ich den Nachmittag im Homeoffice, um zu Hause auf die Kleine aufzupassen.

Wenn ich abends nach Hause komme, gehe ich zuerst zu meiner Frau und begrüße sie, und dann erst zu den Kindern. Während sie sich um die Kinder kümmert und sie ins Bett bringt, engagiere ich mich als aktive Entlastung. Ich räume auf, richte das Frühstück, befülle die Spülmaschine oder mache die Wäsche – meistens auch alles zusammen.

Familie, Beruf, Hausarbeit und Paarbeziehung gerecht zu werden, ist ein Balanceakt. Man muss auch darauf achten, dass man sich als Paar nicht verliert. Wenn man unter der Woche bis abends arbeitet, den Haushalt macht und die Kinder betreut, hat man häufig erst ab 21 Uhr wirklich Zeit für sich und den Partner. Ab und zu bekommen wir Hilfe von den Großeltern. Manchmal übernachten die Kinder von Samstag auf Sonntag bei Oma und Opa. Dann haben wir etwas Zweisamkeit als Paar und können zudem über die vergangene Woche sowie uns sprechen. Einmal in der Woche setzen wir uns zusammen an den Küchentisch und klären Termine, planen Mahlzeiten und erstellen Einkaufslisten.

Wer zu Hause bleibt und wer arbeiten geht, sollte davon abhängig gemacht werden, wer sich mehr dazu berufen fühlt, für die Kinder da zu sein. Und natürlich spielt auch die finanzielle Perspektive eine Rolle: Welche Pläne hat man als Familie, möchte man Eigentum erwerben, wie oft möchte man sich Urlaubsreisen leisten?

Angst, im Leben meiner Kinder etwas zu verpassen, habe ich nicht. Natürlich möchte man bei besonderen Momenten, wie der Einschulung, dabei sein – und das bin ich auch. Viel wichtiger ist mir aber, die gemeinsame Zeit bewusst zu gestalten, wenn wir zu Hause sind. Nicht nur nebeneinandersitzen, sondern wirklich miteinander etwas erleben – Fahrrad fahren, zusammen lachen. Solche Momente schaffen Nähe und Leichtigkeit.“