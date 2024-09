Trachten-Highlights für die Wiesn: Dirndl-Trends 2024: Perfekt gestylt für das Oktoberfest in München

(the/spot) 16.09.2024 - 21:26 Uhr , aktualisiert am 16.09.2024 - 21:26 Uhr

Dirndl-Trends 2024: Perfekt gestylt für das Oktoberfest in München

1 Barbara Meier, Franziska Knuppe und Barbara Becker (v.l.) beim Almauftrieb auf dem Oktoberfest 2023. Foto: IMAGO/APress

Die Wiesn 2024 steht vor der Tür und mit ihr die Frage: Welche Dirndl-Trends sind dieses Jahr besonders angesagt? Im Fokus stehen natürliche Farben, edle Materialien und klassische Schnitte. Mit diesen Trachten-Highlights gelingt der perfekte Oktoberfest-Look.











Am Samstag (21. September) ist es wieder soweit: Das diesjährige Oktoberfest in München beginnt. Neben einer frischen Maß Bier und deftigen Schmankerln dreht sich bei einem Bierzelt-Besuch alles um das perfekte Wiesn-Outfit - und das heißt für die meisten Frauen: ab ins Dirndl! Doch was ist 2024 angesagt? Welche Farben, Schnitte und Materialien liegen im Trend? Das muss man für den perfekten Wiesn-Look 2024 wissen.