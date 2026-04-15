Tracht für Cannstatter Wasen: Dirndl für elf Euro? Secondhand geht das

In Stuttgart kommen Dirndl und Lederhose nur selten aus dem Schrank. Viele haben keine Lust, für einen Wasenbesuch eine teure Tracht zu kaufen. Da kommt Secondhand ins Spiel.
Elf Euro. Mehr hat Annes Dirndl nicht gekostet. Die Stuttgarterin hat es im Internet gefunden. Aber nicht neu, sondern gebraucht. Auf der Secondhand-Plattform Vinted. „Ich hatte vergangenes Jahr einen Betriebsausflug aufs Frühlingsfest. Womit ich mich schwer getan hätte: Für einen einzigen Anlass ein neues Dirndl zu kaufen, das ja schnell mal 500 Euro kostet“, erzählt sie. Also durchforstete Anne die Secondhand-Plattformen im Netz und stieß auf ein Trachtenkleid, das ihr gefiel und passte und für das sie kein Vermögen ausgeben musste.