Toy Story 5: Bad Bunny spricht eine Pizza

Neuer Job für Bad Bunny: Der Sänger spricht in "Toy Story 5" ein Pizzastück mit Sonnenbrille. Damit ist er nun auch als Synchronsprecher aktiv. Zuvor hatte er schon als Schauspieler vor der Kamera gestanden.
"Toy Story 5" bekommt einen prominenten Neuzugang: Bad Bunny (32) wird in dem Animationsfilm der "Pizza mit Sonnenbrille" seine Stimme leihen. Das gab Pixar auf Instagram bekannt. "Vamos", also "los geht's", schrieb das Animationsstudio zu einem Clip, in dem das Pizzastück tanzt und lachend auf die Kamera zuspringt. In einer Mitteilung beschreibt Disney die Pizza als "mühelos cool und geheimnisvoll". Demnach sei die Figur Teil einer Gruppe "vergessener Spielzeuge, die in einem verlassenen Schuppen im Hinterhof leben".