Tournee für Frauen: Ist der Kampf um die Schanzengleichheit endlich gewonnen?

Von wegen Gleichberechtigung: Auch in diesem Jahr gibt es wieder keine Vierschanzentournee für Frauen. In zwölf Monaten soll es endlich soweit sein – die Skepsis aber bleibt.
Das Thema Gleichberechtigung wird den Wintersport noch eine Weile beschäftigen – und in knapp sechs Wochen ganz besonders im Fokus stehen. Dann wird es bei den Olympischen Winterspielen um Medaillen in der nordischen Kombination gehen, allerdings nur für Männer. Frauen-Wettbewerbe gibt es nicht, was Gesamtweltcup-Siegerin Nathalie Armbruster entsprechend kommentiert: „Im 21. Jahrhundert die Frauen auszuschließen, das ist einfach ein No-Go.“ Ähnlich ist die Situation bei der Vierschanzentournee – noch.