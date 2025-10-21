Die H-Blockx sind endgültig zurück: Am 6. März 2026 erscheint ihr achtes Studioalbum "FILLIN_THE_BLANK" - das erste seit knapp 14 Jahren. Die Tour dazu startet bereits am kommenden Freitag und ist teilweise schon ausverkauft.

Das große Comeback H-Blockx ist nun vollkommen: Knapp 14 Jahre nach ihrer letzten LP erscheint am 6. März 2026 das achte Studioalbum "FILLIN_THE_BLANK". Das gaben die Münsteraner unter anderem via Instagram bekannt. Die Platte kann ab sofort vorbestellt werden. Bereits ab diesem Freitag geht die Band auf große Tournee - natürlich dann auch schon mit dem neuen Material im Gepäck. Einige der Shows sind aktuell bereits ausverkauft.

In den letzten Wochen veröffentlichten die Crossover-Veteranen die beiden Singles "STRAIGHT_OUTTA_NOWHERE" und "LIGHTS_OUT". Das neue Album erscheint über Solitary Man-Records, das Label der befreundeten Band Donots. Beide Gruppen verbindet nicht nur eine ähnliche Stilrichtung, sondern auch eine lange gemeinsame Geschichte.

Tournee von H-Blockx startete bereits in der kommenden Woche

Donots-Sänger Ingo Knollmann (49) geht in der Ankündigung sogar so weit, "FILLIN_THE_BLANK" als das "zweite Album der Band" zu bezeichnen. Seine Begründung: "Denn so unbeschwert, leicht, direkt, hittig und ja, cool, war das Quartett ehrlich seit Jahrzehnten nicht." Diese Einschätzung teilt auch H-Blockx-Sänger Henning Wehland (52). "Ingo hat uns mit diesem Satz einen Gefallen getan", sagt der Frontmann. Unser Debüt war sehr bedeutend und hat in der Szene einiges bewegt - im Positiven wie im Negativen. Wir haben 30 Jahre gebraucht, um alle anderen Wege auszuprobieren, und jetzt verstanden, dass das unsere DNA ist. Es fühlt sich so an, als wären wir jetzt wieder dort angekommen, wo wir hingehören."

Die H-Blockx veröffentlichten im Jahr 1994 ihr erstes Album "Time to Move" und gelten bis heute als einer der Wegbereiter der Musikrichtung Crossover, die in den 90er-Jahren extrem erfolgreich war. Die Fans scheinen diese Rückkehr zu den Wurzeln zu honorieren: Auf ihrer bereits diese Woche startenden Tour, die die Band in einige der größten Konzerthallen des Landes führt, gibt es zahlreiche ausverkaufte Stopps. Los geht es am 24. Oktober in Chemnitz. Unter anderem spielt die Band auch in Bremen, Köln, Hamburg, Berlin und München.