Das große Comeback H-Blockx ist nun vollkommen: Knapp 14 Jahre nach ihrer letzten LP erscheint am 6. März 2026 das achte Studioalbum "FILLIN_THE_BLANK". Das gaben die Münsteraner unter anderem via Instagram bekannt. Die Platte kann ab sofort vorbestellt werden. Bereits ab diesem Freitag geht die Band auf große Tournee - natürlich dann auch schon mit dem neuen Material im Gepäck. Einige der Shows sind aktuell bereits ausverkauft.