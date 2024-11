Touristenziel Mainau: Lichtblumen zur blumenfreien Zeit

1 Auch diese Blume aus Licht gehört zum Christman Garden. Foto: /Uli Fricker

Die Insel am Bodensee setzt auch in diesem Winter auf den Christmas Garden











Die Insel Mainau kennen die meisten als Blumenparadies am Bodensee. Sie staunen über das wechselnde botanische Gewand, das der Insel von unauffällig werkelnden Gärtnern und Floristinnen immer aufs Neue angelegt wird. Doch seit drei Jahren glänzt das Areal auch im Winter und vor allem nachts. Der Christmas Garden, so heißt diese Verwandlungsaktion, verhüllt die kahl gewordene Insel in einen verzaubert wirkenden Garten. 80 000 Menschen wollten die Attraktion im vergangenen Jahr in der Zeit zwischen Advent und Dreikönig sehen.