Touristenboom in der Türkei Ansturm der Billigurlauber

Von Susanne Güsten 06. August 2018 - 16:42 Uhr

Touristen suchen in der Türkei vor allem das Strandvergnügen. Foto: Anadolu

So viel Touristen wie dieses Jahr waren noch nie in der Türkei. Doch vor Ort ist die Freude darüber geteilt. Denn die Preise sind seit der Krise im Keller. Das könnte sich nächstes Jahr ändern.

Antalya - Die Türkei erlebt einen Rekordansturm von Touristen, doch von einem Geldsegen kann man nicht sprechen. In vielen Badeorten stehen Geschäfte zwischen den Bars und Souvenirläden leer und erinnern mit blinden Schaufenstern an die Tourismuskrise der letzten zwei Jahre, die ihre Inhaber ruiniert hat. Die Betten und Strände von Antalya sind zwar wieder voll belegt, verdient werde damit aber noch nichts, klagen Branchenvertreter.

Dabei eilt der Tourismus in Antalya schon seit Monaten von einem Rekord zum nächsten. Seit Mai melden die Behörden monatlich einen neuen historischen Höchststand bei den Besucherzahlen. Mehr als sieben Millionen Urlauber kamen in den ersten sieben Monaten dieses Jahres schon nach Antalya – nach offiziellen Angaben genau 7 014 875. Das bedeutet nicht nur einen Anstieg um fast ein Drittel gegenüber dem Vorjahr, sondern übersteigt auch die Besucherzahl im Vergleichszeitraum des bisherigen Rekordjahres 2014. Und die Welle rollt weiter: Alleine im vergangenen Monat kamen fast 2,25 Millionen Touristen nach Antalya.

Die Russen dominieren das Geschäft

Besonders europäische Touristen, die die Türkei zwei Jahre lang gemieden haben, kommen zurück. Auch die deutschen Urlauber legten in diesem Jahr wieder um ein Drittel zu, doch für ihre frühere Spitzenposition an der türkischen Riviera reicht es nicht mehr – dort dominieren inzwischen russische Urlauber. Rund 2,6 Millionen Russen kamen von Januar bis Juli nach Antalya, die Deutschen folgen mit 1,1 Millionen weit abgeschlagen auf dem zweiten Platz.

Dass die Region sich auf dem Tourismusmarkt derzeit so gut verkaufe, liege vor allem daran, dass die Preise nach der Krise noch immer im Keller seien, sagt der Vorsitzende des Hotelierverbandes POYD. Zwar stiegen parallel zur Touristenzahl auch die Einnahmen der Branche um rund 30 Prozent, doch das bedeutet noch keine großen Gewinne. 636 Dollar gab ein durchschnittlicher Tourist in Antalya in diesem Jahr aus – weit unter dem Niveau des Erfolgsjahres 2015, als die Urlauber durchschnittlich 765 Dollar bezahlten. Erst für nächstes Jahr rechnen Experten mit Größenordnungen von 750 bis 800 Dollar. Jetzt ist also noch Schnäppchenzeit in der Türkei.