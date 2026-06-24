Wegen extremer Hitze werden die zeremoniellen Wachwechsel in London und Windsor vorübergehend ausgesetzt. Die Household Division verweist auf den Schutz von Soldaten, Militärpferden und Zuschauern. König Charles hält unterdessen an mehreren Terminen fest.
Die extreme Hitze in London bringt eine der bekanntesten royalen Traditionen vorübergehend zum Erliegen: Die feierlichen Zeremonien der Wachablösung ("Changing of the Guard") vor dem Buckingham-Palast und auf Schloss Windsor wurden für drei Tage - Dienstag, Mittwoch und Donnerstag - gestrichen. König Charles III. (77) selbst hält dagegen an seinen Terminen fest.