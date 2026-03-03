Während sich die Tourismusbranche in Berlin zur ITB versammelt, blicken viele Urlauber mit Sorge auf die Lage im Nahen Osten. Dennoch wollen viele verreisen.
Berlin - Der Konflikt im Nahen Osten verunsichert viele Reisende. Dennoch bleibt die Reiselust aus Sicht der Branche hoch. "Die jüngste Zuspitzung in Nahost zeigt: Wir leben in einer zunehmend volatilen Welt. Doch trotz geopolitischer Krisen, Klimarisiken und wachsender Digitalisierung bleibt der Wunsch nach Urlaub sehr stark", sagte Dertour-Chef Christoph Debus der Deutschen Presse-Agentur. Man sei mit der Buchungsentwicklung aktuell sehr zufrieden.