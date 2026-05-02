Tourismus: Unfall bei Flugzeugtaufe – Pressevertreter verletzt

Dramatische Szenen bei einer Flugzeugtaufe in Griechenland: Eine einstürzende Treppe reißt mehrere Journalisten mit.
Patras - Bei einem Unfall mit einer Wartungstreppe an einem Flughafen in der Nähe der westgriechischen Hafenstadt Patras sind nach dortigen Medienberichten drei Menschen verletzt worden. Der Vorfall am 1. Mai ereignete sich während einer Zeremonie zur Taufe eines Flugzeugs des Touristikunternehmens Tui auf den Namen "Patras". Der Konzern bestätigte, dass es sich um eines seiner Flugzeuge gehandelt habe.