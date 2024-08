Tourismus und Wasserknappheit: Urlaub am Pool muss teurer werden

1 Die Natur vertrocknet, während ein Pool Tausende Liter Wasser verschluckt. Foto: dpa/Patrick Pleul

Wälder brennen, Wasser ist knapp – und Touristen werden mit Badelandschaften angelockt. Das passt nicht zusammen. Weil Verbote nur Neiddebatten erzeugen, braucht es höhere Preise, findet unsere Autorin Julia Bosch.











Link kopiert



Irgendwo am Meer in Südeuropa ein Hotel mit Pool, oder noch besser: mit mehreren Pools. Tagsüber Golf spielen oder im weitläufigen Garten der Hotelanlage ein Buch lesen. Abends ein vielfältiges Essen am Buffet – und täglich frische Handtücher. So verbringen viele Deutsche derzeit ihren Urlaub. Den größten Umsatz am Mittelmeer erzeugen Urlauber aus Deutschland.