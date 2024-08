Tui erwartet starke Nachfrage in Herbstferien

Hannover - Der weltgrößte Reisekonzern Tui erwartet eine starke Nachfrage in den bevorstehenden Herbstferien. "Der Herbst gewinnt dazu", sagte Tui-Deutschland-Chef Stefan Baumert der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. "Viele Gäste möchten den Sommer verlängern." Der Badeurlaub fange früher im Jahr an und dauere länger.