Tourismus: Türkei und Ägypten erleben Comeback bei Tui-Urlaubern

Nach einer Flaute wegen des Iran-Kriegs zieht die Nachfrage nach Urlaub in der Türkei und Ägypten bei Tui wieder spürbar an. Besonders Antalya steht bei Sommerreisen hoch im Kurs.
Hannover/Berlin - Der Krieg im Iran hatte die Nachfrage nach Urlaub in Ägypten und der Türkei deutlich einbrechen lassen. Doch jetzt kehre das Interesse an beiden Reisezielen spürbar zurück, berichtet Europas größter Reisekonzern Tui in Berlin. "Die Türkei ist im Sprint zurück auf die Pole Position", sagte Tui-Deutschland-Chef Benjamin Jacobi laut Mitteilung. Daneben gehöre auch Ägypten zu den "Comeback-Zielen im Last-Minute-Sommer", hieß es.