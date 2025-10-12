Tourismus: Reisebranche verbucht Rekordjahr

Trotz weiter steigender Preise bleiben vor allem Fernreisen und Kreuzfahrten gefragt. Für Ziele in den USA hat das Geschäft aber deutlich nachgelassen.
Trotz der flauen Konjunktur brummt die Reisebranche und erwartet nach einem guten Sommergeschäft auch eine starke Wintersaison. Allerdings wuchs die Zahl der Kunden in der Sommersaison kaum noch, das deutliche Umsatzplus von sechs Prozent resultiert vor allem aus weiter gestiegenen Preisen. Besonders gefragt seien All-Inclusive-Angebote, Fernreisen und Kreuzfahrten, sagte der scheidende Präsident des Deutschen Reiseverbands, Norbert Fiebig, beim Hauptstadt-Kongress der wichtigsten Branchenorganisation.