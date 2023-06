1 Das Paar aus Belgien, Filip und Kristel, vor ihrem Wohnmobil am F3-Bad. Sie besuchen von hier aus ihre Freundin in Stuttgart. Foto:

Wer nutzt die Wohnmobilstellplätze am F3-Bad? Ein Paar aus Belgien erzählt, warum es hier in der Region zehn Tage Urlaub macht und was es so alles vorhat.









Die Räder stehen bereits in der prallen Sonne parat – an diesem Nachmittag wollen die zwei nach Bad Cannstatt radeln und ihre Freundin treffen. Filip und Kristel – sie lassen sich locker mit Vornamen anreden – machen derzeit Station mit ihrem Wohnmobil nahe dem F3-Bad. Die beiden sind spontan zu einem Gespräch bereit, schließlich konnte man sich bei ihnen vorher nicht einfach per Telefon anmelden. Die beiden strahlen und sind in bester Urlaubslaune. In einer Mischung aus Deutsch und Englisch erzählen sie, warum sie hier auf dem Wohnmobilstellplatz in Fellbach einen Teil ihres Urlaubs verbringen.