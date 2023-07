1 Viele Menschen wollen reisen, wie zum Pfahlbauhaus in Öhningen-Wangen. Foto: Mierendorf

Die touristische Nachfrage in Baden-Württemberg ist für das Frühjahr sehr verhalten. Für den Sommer sieht es dagegen ganz anders aus – viele Angebote sind schon weg.









Stuttgart - Wolfgang Speidel hat das Lachen nicht verlernt: „Vermutlich wird es dieses Jahr an Ostern genau so chaotisch zugehen wie letztes Jahr an Pfingsten – da haben wir drei Tage vorher erfahren, dass wir öffnen dürfen“, sagt der Inhaber des Viersternehotels Speidels Braumanufaktur in Ödenwaldstetten auf der Schwäbischen Alb mit einer gehörigen Portion Galgenhumor. Aber alles wäre besser als ein verlängerter Lockdown, betont er, und so lebt Speidel derzeit vom Prinzip Hoffnung. Die Buchungslage für die Osterferien sei zwar „komplett tot“, aber bei geöffnetem Hotel und schönem Wetter könne sich das schnell ändern: „Dann brauche ich vermutlich anderthalb Leute an der Rezeption, um alle Anfragen aufnehmen zu können.“