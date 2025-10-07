Tourismus im Landkreis: Zahl der Übernachtungen im Kreis Ludwigsburg bricht ein

In den ersten sieben Monaten ging die Zahl der Ankünfte und Übernachtungen stark zurück. Die Dehoga warnt, die städtischen Tourismusorganisationen zeigen sich dagegen gelassen.
Der Sommer ist vorbei, seit zwei Wochen ist nicht nur kalendarisch der Herbst erreicht, sondern auch wettertechnisch. Mit durchschnittlich 19 Grad war der Sommer in Baden-Württemberg recht mild – eigentlich die perfekte Voraussetzung für Ausflüge. Doch laut Zahlen des Statistischen Landesamtes verzeichneten die Beherbergungsbetriebe im Kreis Ludwigsburg in den ersten sieben Monaten starke Rückgänge.