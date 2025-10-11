Tourismus im Landkreis: Der Kreis Ludwigsburg hat keine Chance im Großkonzert der Touristenmagneten

Der Landkreis Ludwigsburg hat touristisch einiges zu bieten. Doch ein großer Player in der Branche wird er nie werden – und das ist auch gut so.
Ludwigsburg ist bekannt – und zwar wegen seines Barockschlosses, wegen der prunkvollen Gemächer, wegen des Märchengartens und wegen der Kürbisausstellung. Nicht umsonst erlebte die Stadt am verlängerten Wochenende mit dem Tag der Deutschen Einheit ein totales Verkehrschaos. Die Stadt Ludwigsburg ist eine Tourismus-Marke. Aber der Rest des Landkreises? Gibt’s da noch was?