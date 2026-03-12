Tourismus im Kreis Göppingen: Weniger Gäste kommen in den Landkreis

Im Landesvergleich verzeichnet der Kreis Göppingen den stärksten Rückgang bei den Gästezahlen. Nach dem Rekordjahr 2024 sind die Zahlen eingebrochen.
Der Boom ist erst einmal gestoppt: Während die Gästezahlen im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg weiter gestiegen sind, geht es im Kreis Göppingen nach dem Rekordjahr 2024 wieder bergab. Doch so geht es den meisten Landkreisen in der Region, allerdings ist das Minus bei den Gästeankünften im gesamten Land nirgends so groß. Etwas anders das Bild bei der Zahl der Übernachtungen: Hier schneidet der Landkreis Göppingen nicht ganz so schlecht ab und auch landesweit gibt es ein leichtes Minus.