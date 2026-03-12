Tourismus im Kreis Göppingen: Weniger Gäste kommen in den Landkreis

Der Boom ist erst einmal gestoppt: Während die Gästezahlen im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg weiter gestiegen sind, geht es im Kreis Göppingen nach dem Rekordjahr 2024 wieder bergab. Doch so geht es den meisten Landkreisen in der Region, allerdings ist das Minus bei den Gästeankünften im gesamten Land nirgends so groß. Etwas anders das Bild bei der Zahl der Übernachtungen: Hier schneidet der Landkreis Göppingen nicht ganz so schlecht ab und auch landesweit gibt es ein leichtes Minus.

Im Vorjahresvergleich liegt das Minus bei 6,5 Prozent Insgesamt 256.500 Gästeankünfte hat das Statistische Landesamt 2025 im Kreis gezählt, das entspricht im Vorjahresvergleich einem Minus von 6,5 Prozent. In der Region Stuttgart liegt das Minus bei 0,2 Prozent, in ganz Baden-Württemberg wird hingegen ein Plus von 1,5 Prozent verzeichnet. In der Statistik hat die Behörde alle Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Betten oder Stellplätzen betrachtet, also etwa Hotels, Pensionen, Campingplätze, Jugendherbergen und auch Rehakliniken.​

2024 war das absolute Rekordjahr bei den Übernachtungszahlen, sowohl im Kreis als auch im Land. Es war auch das Jahr der Fußball-EM, mehrere Spiele wurden in Stuttgart ausgetragen. 670.000 Übernachtungen waren es im Kreis Göppingen, 58,7 Millionen in Baden-Württemberg. Doch auch hier gab es 2025 einen Einbruch: landesweit um 0,3 Prozent, im Filstal und drumherum um 3,3 Prozent auf 656.600. Im Vorjahr hatten die Statistiker für den Landkreis noch ein Plus von 4,4 Prozent notiert.

Starker Zuwachs auf Campingplätzen

Bei weitem nicht alle Übernachtungen gehen auf das Konto von Touristen. Auch Geschäftsleute oder Monteure buchen Hotelbetten, ebenso werden die Patienten in Vorsorge- und Rehakliniken, von denen es im Kreis einige gibt, mitgezählt. Ganz klar auf Touristen ausgerichtet sind hingegen Campingplätze. Für die gibt es zwar keine Zahlen auf Kreisebene, aber landesweit werden dort die größten Zuwächse verzeichnet, mehr als in Hotels oder anderen Beherbergungsbetrieben: Um 9,4 Prozent sind die Gästeankünfte dort im vergangenen Jahr gestiegen, auf knapp zwei Millionen. Auch die Gesamtzahl der Übernachtungen ist nirgends so kräftig gestiegen wie auf Campingplätzen: um 6,5 Prozent auf 5,76 Millionen. Das bedeutet, dass jeder Camper im Durchschnitt knapp drei Nächte im Land übernachtet hat.

Es kommen weniger ausländische Touristen

Auffällig in der Statistik ist der überproportionale Rückgang bei den Übernachtungszahlen der ausländischen Besucher: Das Statistische Landesamt weist hier für den Landkreis ein Minus von 12,8 Prozent aus und hat 92.400 Übernachtungen gezählt. Der Rückgang ist also rund viermal so groß wie bei der Gesamtzahl der Übernachtungen. ​Anders bei den Gästeankünften: Hier fiel der Rückgang mit fünf Prozent weniger gravierend aus als bei allen Ankünften zusammen. Insgesamt wurden 48.900 ausländische Besucher im Jahr 2025 gezählt.​

Bei der Vorlage der Zahlen des Rekordjahrs 2025 hatte der Tourismusmanager des Landkreises, Florian Pointke, im vergangenen Jahr betont, es gelte, das hohe Niveau auch in der Zukunft zu halten: „In den nächsten Jahren wird es bei der angespannten Finanzsituation des Kreises die Aufgabe sein, die erreichte Qualität zu erhalten und sogar auszubauen.“ Allerdings fiel bereits 2025 der erfolgreiche und beliebte Radwanderbus auf den Reußenstein dem Spardiktat zum Opfer: Er war in der Saison von Mai bis Oktober von Radfahrern rege genutzt worden und kostete den Landkreis 60.000 Euro pro Jahr. Dennoch stimmte der Kreistag im Oktober 2024 für die Einstellung des Angebots zum Beginn der Saison 2025.​

So viele Gästeankunfte im Land wie noch nie

Zahlen

Der Landestourismus in Baden-Württemberg verzeichnete im Gesamtjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr mehr Gästeankünfte sowie leicht rückläufige Übernachtungszahlen. Nach Angaben des Statistischen Landesamts kamen 2025 in den Beherbergungsbetrieben in Baden-Württemberg insgesamt 24,1 Millionen Gäste an. Damit erreichte die Zahl der Gäste ein neues Rekordniveau, das Plus gegenüber dem bisherigen Rekordwert aus dem Vorjahr beträgt 1,5 Prozent oder 0,4 Millionen Gäste.​

Rückgang

Auch die Zahl der Übernachtungen im Landkreis Göppingen lag 2025 auf hohem Niveau, allerdings konnte der Rekordwert aus dem Vorjahr nicht erreicht werden: Mit insgesamt 58,7 Millionen Übernachtungen verzeichnete der Tourismus in Baden-Württemberg einen leichten Rückgang von 0,3 Prozent oder knapp 0,2 Millionen Übernachtungen gegenüber dem Höchststand aus dem Jahr 2024.