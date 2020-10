Coronavirus in Baden-Württemberg Viele Südwest-Bürgermeister kritisieren neue Corona-Regeln

Zahlreiche Bürgermeister und Oberbürgermeister kritisieren in einem gemeinsamen Appell an Ministerpräsident Winfried Kretschmann die für November geplanten Einschränkungen. In dem Brief fordern sie gelockerte Corona-Maßnahmen und Ausnahmen für bestimmte Bereiche.