Tourismus-Auszeichnungen: Abfuhr vom Land für die „Schwarzwald-Marie“

Noch hoffen die Schwarzwald-Werber auf den Deutschen Tourismuspreis. Doch bei einem Wettbewerb im Land ist ihre KI-Botschafterin schon gescheitert – trotz hoher Förderung.
Mit Künstlicher Intelligenz (KI) will die Schwarzwald-Tourismus-Gesellschaft bekanntlich den Deutschen Tourismuspreis gewinnen. Ihre „KI-Marie“ – eine digitale Markenbotschafterin – gelangte an allen Bewerbungen vorbei bereits in der zweiten Runde ins Finale. Doch dann kamen Zweifel auf, ob die Anwendung wirklich schon marktfähig ist und damit die Teilnahmebedingungen des Deutschen Tourismusverbandes erfüllt. Bis zum 20. Oktober, der nächsten Etappe, müssen die Freiburger nun nachweisen, dass der Dialog per „Chatbot“ funktioniert – was sie zu schaffen glauben.