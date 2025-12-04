Tourismus am Neckar: Der Marbacher Torturm – Ein Geheimtipp braucht Betreuung

Der Torturm ist ein Wahrzeichen der Schillerstadt Marbach (Kreis Ludwigsburg). Der touristische Geheimtipp droht aber nun zeitweise auszufallen.
Der Obere Torturm gehört zu Marbach wie Schiller auf den Sockel. Seit Jahrzehnten ist er fester Bestandteil des Stadtbildes, ein markantes Wahrzeichen, das sich über der Marktstraße erhebt und Besucher wie Einheimische gleichermaßen anzieht. Doch wie steht es heute um die touristische Nutzung des historischen Turms – und vor allem: Bekommt das Denkmal genügend Aufmerksamkeit?