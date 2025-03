Seine Fans auf der ganzen Welt sind geschockt: Acht Termine musste der "Piano Man"von seiner aktuellen Tour canceln, darunter auch zwei ausverkaufte Stadionkonzerte in Europa (Edinburgh und Liverpool). Billy Joel (75) hat alle Auftritte bis Juli abgesagt.

Wenige Tage vor seiner Konzertshow am Samstag im kanadischen Toronto wurde die Tour gestoppt. Die ausgefallenen Auftritte sollen später in diesem Jahr oder erst 2026 nachgeholt werden. Ein "medizinisches Problem" nannte das Management des Sängers am Dienstag via Instagram als Begründung: "Die aktuelle Tournee wird um vier Monate verschoben, damit er sich von einer kürzlich erfolgten Operation erholen und sich unter Aufsicht seiner Ärzte einer Physiotherapie unterziehen kann." Es werde erwartet, dass Joel sich vollständig erholt und die Tour am 5. Juli 2025 in Pittsburgh wieder aufnehmen kann.

Ist ein Sturz verantwortlich für die Tour-Pause?

Um welchen Eingriff es sich bei dem "Uptown Girl"-Kultmusiker handelt, ist nicht bekannt. Doch laut eines Berichts der "Daily Mail" war er während seiner letzten Show vor der Unterbrechung am 22. Februar in Connecticut auf der Bühne gestolpert und zu Boden gestürzt.

In der offiziellen Instagram-Erklärung richtet der Musiker auch selbst ein paar Worte an seine Fans: "Ich bedauere die Verschiebung der Shows, aber meine Gesundheit muss an erster Stelle stehen. Ich freue mich darauf, wieder auf der Bühne zu stehen und die Freude an der Live-Musik mit unseren fantastischen Fans zu teilen. Vielen Dank für Euer Verständnis."

Die vollständige Liste der neuen Termine und der bestehenden Tourdaten sind auf seiner Webseite zu finden. Die ausverkauften Europatermine in Großbritannien werden voraussichtlich erst im Juni 2026 nachgeholt werden. Sämtliche Tickets behalten ihre Gültigkeit, heißt es in der Ankündigung.