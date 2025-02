Tour - und Album?: Erste Gespräche der Gallagher-Brüder: Die Pläne für ihre Oasis-Reunion

Mit ihrer angekündigten Reunion haben Oasis das vergangene Musikjahr in helle Aufregung versetzt. Nun sollen sich die Gallagher-Brüder erstmals wieder in der Öffentlichkeit getroffen haben. Was hat die Band für 2025 geplant?

Die Brüder Liam Gallagher (52) und Noel Gallagher (57) haben mit der Ankündigung ihrer Oasis-Reunion 2024 einen großen Hype ausgelöst. Am 27. August 2024 hatte die Gruppe den Gerüchten um ein Wiedersehen mit einem Post und den Worten "Das ist es, es passiert" ein Ende gesetzt und die Tournee "OASIS LIVE '25" angekündigt. Wie die britische "The Sun" nun berichtet, sollen sich die Brüder am vergangenen Dienstag erstmals öffentlich in einem Londoner Hotel getroffen haben. Die Gespräche sollen in einem privaten Raum und in Anwesenheit von Liams Söhnen sowie Oasis-Gitarrist Bonehead (59) stattgefunden haben. "Ihre Beziehung ist jetzt viel wärmer und sie freuen sich darauf, wieder auf Tour zu gehen", gab eine Quelle über die versöhnten Brüder an. Doch was haben sie genau für ihr Reunion-Jahr geplant?

Die große News

Nach anhaltenden Streitigkeiten zwischen den Brüdern Liam und Noel erfolgte 2009 die Auflösung von Oasis. Die Band hatte sich 1991 gegründet. Seit dem Ende der Band wurde immer wieder über eine Oasis-Reunion spekuliert. Bei X veröffentlichten sie Ende August 2024 schlussendlich einen Clip, in dem Ausschnitte gemeinsamer Oasis-Auftritte zu sehen sind, unter anderem erklingt dabei ihr Hit "Wonderwall". Dazu veröffentlichten die Brüder die neuen Tourdaten.

Auf ihrer Website hieß es zudem: "Oasis beendeten heute die jahrelangen Spekulationen und bestätigten die lange erwarteten Konzerte in Großbritannien und Irland, die den heimischen Teil ihrer 'OASIS LIVE '25'-Welttournee bilden." Zunächst wurden Shows für den Sommer 2025 in Cardiff, Manchester, London, Edinburgh und Dublin angekündigt. "Da dies ihre einzigen Shows in Europa im nächsten Jahr sein werden, wird dies einer der größten Live-Momente des Jahrzehnts sein", wurde erklärt. Es sei jedoch geplant, dass Oasis im Laufe des nächsten Jahres auch auf anderen Kontinenten außerhalb Europas spielen werde.

Die Tour

Die Begeisterung über die Reunion war groß, was als logische Konsequenz weitere Konzert-Ankündigungen und einen immer volleren Tour-Kalender für die Band mit sich brachte. Nach einem Update vom 4. November 2024 ist bisher geplant, dass Oasis in ihr Bühnen-Wiedersehen am 4. und 5. Juli mit Auftritten im Principality Stadium in Cardiff starten. Es folgen fünf Auftritte in Manchester (11.7., 12.7., 16.7., 19.7., 20.7.), bevor es für die Band nach London geht, wo ebenfalls fünf Shows angekündigt wurden (25.7., 26.7., 30.7., 2.8., 3.8.). Danach geht es für Oasis nach Edinburgh (8.8., 9.8., 12.8.) und Dublin (16.8., 17.8.).

Bereits Ende September hatten die Brit-Rocker Zusatzkonzerte in Nordamerika bekannt gegeben. Sie werden zwischen dem 24. August und 13. September in den USA, Kanada und Mexiko auf der Bühne stehen. Es stehen Shows in Toronto, Chicago, East Rutherford, Los Angeles und Mexiko City an. Nach einem weiteren Stopp in London (27.9., 28.9.) sind Auftritte in Südkorea (Seoul) und Japan (Tokyo) für den Oktober geplant.

Im Oktober kündigten Oasis zudem Konzerte Down Under an. Diese werden am 31. Oktober, 1. November und 4. November in Melbourne und am 7. und 8. November in Sydney stattfinden. Danach folgen Auftritte in Argentinien, Chile und Brasilien, wo am 23. November das bis dato letzte Konzert für 2025 angekündigt ist. Europäische Oasis-Fans vom Festland gucken somit bisher in die Röhre. Noch immer bleiben die Gallagher-Brüder dabei, keine anderen Europa-Shows außerhalb von Großbritannien und Irland zu spielen.

Ärger um Tickets

Die Nachfrage nach Oasis-Tickets war wie zu erwarten riesig. Für viel Kritik sorgte bei den Kartenverkäufern zur großen Comeback-Tour der Brit-Rocker das sogenannte "Dynamic Pricing", also ein Verfahren, nach dem die Ticketpreise bei steigender Nachfrage teils auf einen Schlag hunderte Pfund teurer geworden sind. Fans und Politiker hatten daraufhin ein Ende dieser Preispolitik gefordert.

Sogar andere Musikstars äußerten Kritik zu dem Verfahren: Musiker Norman Cook (61), besser bekannt als Fatboy Slim, sagte der britischen "The Sun" zu den Konzertkartenpreisen: "Das einzige Problem, das ich habe, ist das Skalpieren der Fans." Das sogenannte "Dynamic Pricing" stelle nach Ansicht des Musikers "eine Abzocke der Fans" dar. "Das ist so, als würde man Tickets versteigern, weil man weiß, dass sie gut laufen." Laut Bericht des "Mirror" erklärte Robbie Williams (51) süffisant, dass er dem Brüderpaar danke. Sie hätten ihm eine negative Erfahrung erspart. Auch er habe bezüglich seiner Tour über dasselbe Preissystem nachgedacht, dies nun jedoch verworfen. Williams wörtlich: "Gott sei Dank waren diese Bastards zuerst da."

Oasis reagierten auf die Kritik und erklärten in einem Statement: "Das Interesse an dieser Tour ist zwangsläufig so überwältigend, dass es unmöglich ist, genügend Konzerte anzusetzen, um die öffentliche Nachfrage zu befriedigen. Was die gut dokumentierten Beschwerden vieler Käufer über die Funktionsweise des dynamischen Ticketings von Ticketmaster angeht: Es muss klargestellt werden, dass Oasis die Entscheidungen über Ticketing und Preisgestaltung vollständig ihren Promotern und ihrem Management überlassen und zu keiner Zeit Kenntnis davon hatten, dass dynamische Preisgestaltung eingesetzt werden würde." Bei X wurde Liam Gallagher deutlicher und schrieb trotzig: "Oasis sind zurück, gern geschehen, und wie ich höre, stinkt ihre Attitüde. Gut zu wissen, dass sich manche Dinge nie ändern." Auf kritische Worte eines Fans erklärte er zudem: "Halt die Klappe."

Ein Album?

Die glücklichen Fans, die ein Ticket ergattern konnten, freuen sich jetzt auf die Hits der Brüder, die laut "The Sun" erst die Tour-Gage erhalten sollen, wenn sie tatsächlich auf der Bühne stehen werden. Doch werden die Anhänger auch neue Musik zu hören bekommen? Ein Insider erklärte der "Sun on Sunday" Anfang September, dass Noel Gallagher an neuer Musik arbeite und Liam dazu einladen könnte, einige Vocals einzusingen. "Noel weiß, dass es bei der Wiedervereinigung um die Hits geht, aber er will nicht, dass sie eine reine Nostalgie-Nummer wird." Er habe Songs parat und "wenn die Dinge mit Liam weiterhin gut laufen, könnte es absolut fantastisch werden".

Auch aus einem Post eines Fan-Accounts auf X ging hervor, dass Gallagher und sein Bruder Noel "intensiv" an einer neuen Oasis-Platte arbeiten. Liam Gallagher räumte jedoch mit den Spekulationen auf. "Beruhigen wir uns, es ist kein Oasis-Album in der Mache. Das war ein Witz und der Grund dafür ist, dass jeder derzeit ein wenig angespannt ist. Es tut mir leid, wenn ich jemanden verärgert habe, aber verdammt, es war zum Totlachen", reagierte Gallagher und beendete damit die Hoffnungen seiner Fans.

Der Musiker hatte davor auf der Social-Media-Plattform über ein neues Album gescherzt: "Ja, es ist schon fertig." In einem weiteren Post bestätigte er, dass die neue Platte bereits "im Kasten" sei. Außerdem behauptete Gallagher, dass die Songs, die sein älterer Bruder geschrieben habe, ihn "umgehauen" hätten.