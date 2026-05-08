Billie Eilish (24) und Michael Jackson (1958-2009) - zwei Generationen, die derzeit einen großen Einfluss auf die Popmusik üben. In den Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, prägen derzeit gleich zwei Künstler die Musikwelt, die im Moment auch auf der Kinoleinwand präsent sind: Eilish und Jackson belegen zusammen mehr als ein Zehntel aller Chartpositionen.

Eilish kehrt dabei mit einer Tour-Edition ihres 2024er-Albums "Hit Me Hard And Soft" an die Chartspitze zurück, nachdem sie diese vorübergehend abgegeben hatte. Auch ihre älteren Werke befinden sich wieder unter den Top 100: "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" ist auf Platz acht, die EP "Don't Smile At Me" auf 20 und "Happier Than Ever" auf Rang 90.

Michael Jackson 43 Jahre später wieder in den Top Ten

Noch beeindruckender fällt das Comeback des 2009 verstorbenen King of Pop aus. Seit dem Start des Biopics "Michael" verzeichnet Jackson allein in Deutschland ein Streaming-Wachstum von 134 Prozent. Gleich sieben seiner Alben sind derzeit in den Charts platziert, angeführt von "Thriller" auf Rang vier und "Bad" auf Platz neun.

Auch bei den Singles macht sich der Jackson-Effekt bemerkbar: "Billie Jean" steht erstmals seit 43 Jahren wieder in den Top Ten, genauer gesagt auf Platz sechs. Dahinter folgen "Beat It" auf Rang 16 und "Dirty Diana" auf 43 - insgesamt sind sieben seiner Titel in den Singlecharts vertreten.

Calimeros feiern Jubiläum mit Neueinsteiger

Den zweiten Platz der Albumcharts belegen BTS mit "Arirang", während Unheilig mit "Liebe Glaube Monster" auf Rang drei landet. Den höchsten Neueinstieg der Woche sichern sich die Calimeros: Mit ihrem Album "Portofino" steigen sie auf Rang fünf ein und das in einem besonderen Jahr, denn die Schlagerband feiert 2025 ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum.

Ebenfalls unter den ersten Zehn rangieren Sängerin Tori Amos (62) mit "In Times Of Dragons" auf Platz sechs sowie das Bluesrock-Duo The Black Keys mit "Peaches!" auf sieben.

Justin Bieber und Nicki Minaj zum dritten Mal an der Spitze

In den Singlecharts setzt sich das Duo Justin Bieber (32) und Nicki Minaj (43) mit "Beauty And A Beat" bereits zum dritten Mal in Folge an die Spitze. Auf Platz zwei debütieren die Rapper Dardan & Azet mit "Vermisse". Bronze holt sich Zara Larsson (28) mit "Lush Life" und platziert mit "Midnight Sun" (neu auf 72) noch einen weiteren Titel in den Charts.