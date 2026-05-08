Billie Eilish erobert die Spitze der Offiziellen Deutschen Album-Charts zurück. Zeitgleich erlebt Michael Jackson dank seines Biopics "Michael" ein Streaming-Comeback mit 134 Prozent Wachstum.
Billie Eilish (24) und Michael Jackson (1958-2009) - zwei Generationen, die derzeit einen großen Einfluss auf die Popmusik üben. In den Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, prägen derzeit gleich zwei Künstler die Musikwelt, die im Moment auch auf der Kinoleinwand präsent sind: Eilish und Jackson belegen zusammen mehr als ein Zehntel aller Chartpositionen.